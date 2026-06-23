Diese Schlafposition ist die beste bei Sommerhitze

Was tun, wenn man nachts wegen der Hitze nicht einschlafen kann? Schlafexperten raten in diesem Fall zu einer ganz bestimmten Schlafposition. Mit dieser kühlt der Körper schneller herunter – und die Schlafqualität wird erhöht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlafposition Seestern hilft bei Hitze, sorgt für besseren Schlaf

Arme und Beine ausstrecken verbessert Luftzirkulation und senkt Körpertemperatur

Lauwarmes Duschen eine Stunde vorher und Baumwollbettwäsche empfohlen

Gina Grace Zurbrügg

Schlafexperten haben einen einfachen Trick für warme Sommernächte: Die Schlafposition «Seestern» kann dem Körper helfen, besser abzukühlen. Die Schlafexpertin Ali Herr erklärt, wie sich hohe Temperaturen auf die nächtliche Erholung auswirken. Denn hohe Temperaturen im Schlafzimmer können den Tiefschlaf stören. Genau diese Schlafphase ist wichtig, damit wir uns am Morgen erholt fühlen. «Überhitzung während des Schlafs kann die Schlafqualität und -dauer erheblich beeinträchtigen. Besonders nächtliche Hitze kann den Tiefschlaf reduzieren, der uns hilft, erholt aufzuwachen», so die Schlafexpertin.

Arme und Beine ausstrecken hilft

Bei der Seesternposition liegen Arme und Beine weit ausgestreckt. Dadurch entsteht mehr Luftzirkulation rund um den Körper – die Wärme kann leichter entweichen. Wer das Bett mit jemandem teilt und dafür zu wenig Platz hat, kann als Alternative auf der Seite schlafen. Diese Position unterstützt die Wärmeabgabe über den Rücken und kann für ein angenehmeres Gefühl sorgen.

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Lauwarmes Duschen statt eiskaltes Wasser

Auch die Abendroutine kann helfen, besser durch heisse Nächte zu kommen. Eine lauwarme Dusche etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen unterstützt den Körper dabei, seine Temperatur natürlich zu regulieren. Das warme Wasser erweitert die Blutgefässe, wodurch überschüssige Wärme danach leichter über die Hautoberfläche abgegeben werden kann.

Für zusätzliche Abkühlung sorgen gekühlte Socken: Ein kurzer Aufenthalt im Gefrierfach kann ausreichen, damit die Füsse angenehmer kühl bleiben. Denn gerade die Füsse spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Körpertemperatur. Nicht zuletzt kommt es auf die Wahl der Bettwäsche an. Atmungsaktive Materialien wie Baumwolle oder Bambus sorgen für eine bessere Luftzirkulation und verhindern, dass sich die Hitze im Bett staut.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.