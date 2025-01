Schon seit Urzeiten gleich Was in deinem Körper bei Stress passiert

Fast jede vierte Person in der Schweiz ist nur schon bei der Arbeit gestresst. Stress gehört zu den grössten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Weshalb das so ist, erklärt Blick in dieser Folge von «Tscheggsch?».