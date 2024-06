In zwei Minuten zum Tod Deshalb könnte das Herz bei einem Kälteschock stehen bleiben

Der Sommer ruft und die hohen Temperaturen lassen den See sehr verlockend aussehen. Aber Achtung, aufgeheizt in den kalten See zu springen, kann sehr gefährlich werden. Blick erklärt, weshalb dabei sogar das Herz stehen bleiben könnte.