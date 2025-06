Menstruation erklärt Diese Sportarten tun dir während dem Zyklus gut

Weltweit haben zurzeit etwa 300 Millionen Frauen ihre Periode. Es gibt auch Frauen, die ihr ganzes Leben nach ihrem Zyklus richten, unter anderem in Bezug auf den Sport. Blick erklärt, was in welcher Phase des Zyklus am meisten hilft und Sinn macht.

Publiziert: 10:30 Uhr | Aktualisiert: 10:37 Uhr