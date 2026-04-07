Sie arbeiten, aber ohne Stress, gönnen sich Pausen und setzen klare Grenzen – Snail Girls leben nach ihrem eigenen Tempo. Doch warum sorgt gerade ihr entschleunigtes Leben weltweit für Aufsehen und Faszination?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Snail Girls entschleunigen bewusst ihr Leben, setzen Prioritäten und vermeiden Stress

Trend besonders bei Generation Z, Fokus auf mentale Gesundheit und Lebensqualität

Studien: Junge Frauen erwarten Arbeitgeber mit Fokus auf Wohlbefinden und Balance War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Es gibt sie jetzt auch bei uns: die Snail Girls. Junge Frauen, die bewusst ihr eigenes Tempo wählen und sich nicht von Arbeit, Stress oder gesellschaftlichem Druck treiben lassen.

Der Begriff «Snail Girl» (auf Deutsch übersetzt «Schneckenmädchen») kommt ursprünglich von der australischen Designerin Sienna Ludbey. Sie selbst bezeichnet sich als geheilte Workaholicin. Früher glaubte sie, dass ständiger Erfolg der einzige Weg zum Glück sei. Doch irgendwann merkte sie: zu viel Arbeit kann krank machen. Heute lebt sie nach ihrer eigenen Regel: «Ich will lieber glücklich als pausenlos beschäftigt sein.»

Snail Girls sind Frauen, die ihr Leben entschleunigen. Sie planen Pausen, setzen Grenzen, überladen sich nicht und suchen aktiv nach einem gesunden Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit.

Snail Girls setzten auf Prioritäten statt Perfektion

Diese Frauen verfolgen keine unerreichbaren Ideale. Ihre Priorität ist ihr Wohlbefinden. Sie sagen «Nein» zu übermässiger Arbeit, Verpflichtungen, die sie nicht erfüllen wollen, und schützen ihre Zeit und Energie für Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind – Hobbys, Freunde, Selfcare.

Das bedeutet aber nicht, dass sie faul sind. Im Gegenteil: Sie arbeiten, aber klüger statt härter. Produktivität über alles? Nicht ihr Motto. Stattdessen aktiv ihre Lebensqualität gestalten.

Mental Health first – typisch Generation Z?

Snail Girls sind ein Trend, der besonders bei der Generation Z beliebt ist. Diese jungen Frauen (geboren zwischen 1997 und 2012) legen grossen Wert auf psychische Gesundheit. Studien zeigen, dass viele junge Menschen erwarten, dass ihr Arbeitgeber auf ihr Wohlbefinden achtet.

Nicht jede Frau kann eine Snail Girl sein

Wichtig zu wissen: Snail Girls müssen Erfahrung haben. Nur wer sich ein Portfolio aufgebaut hat, Kunden kennt oder Berufserfahrung mitbringt, kann sich ein entspanntes Arbeitstempo leisten. Für junge Absolventinnen ohne Netzwerke ist dieser Lifestyle aktuell kaum umsetzbar.

Finanziell bedeutet es oft auch kein Luxusleben, weshalb der Trend eher für Frauen ohne grosse finanzielle Verpflichtungen oder mit unterstützenden Partnern geeignet ist.

Langsam, aber erfolgreich

Snail Girls zeigen: langsamer sein bedeutet nicht weniger Erfolg. Wer Grenzen setzt, auf die eigene mentale Gesundheit achtet und bewusst lebt, kann trotzdem Karriere machen – und hat zusätzlich Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.

