Wenn die Tage kürzer und das Wetter trüber wird, verfällt man schnell in Herbst-Müdigkeit. Doch mit ein paar cleveren Routinen kannst du Körper und Geist pushen – und der herbstlichen Schlappheit ein Schnippchen schlagen.

Mit diesen 5 Dingen vertreibst du den Herbstblues

Mit ein paar cleveren Routinen kannst du Körper und Geist im Herbst pushen. Foto: pixabay

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter, sondern auch oft Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit und kleine Stimmungstiefs. Weniger Sonnenlicht, kühle Temperaturen und graue Tage fordern unseren Körper heraus. Mit den richtigen Tricks kannst du dem Leistungs- und Stimmungstief entgegenwirken, dich wacher fühlen und den Herbst aktiv geniessen.

1 Setz auf Hafer – gut fürs Bauchgefühl

Haferflocken sollten im Herbst nicht auf dem Speiseplan fehlen. Foto: Unsplash / Melissa di Rocco

Hafer ist ein echtes Herbst-Superfood: Er liefert komplexe Kohlenhydrate, Vitamin B1 sowie wertvolle Ballast- und Mineralstoffe. Das stärkt die Konzentration, regt die Produktion von Glückshormonen an und unterstützt gleichzeitig das Immunsystem über einen gesunden Darm.

Tipp: Warmes Porridge am Morgen mit Nüssen, Früchten oder Zimt – der perfekte Start in den Tag.

2 Schwitz dich fit – Sauna tut gut

Regelmässige Saunabesuche stärken die Abwehrkräfte. Foto: Unsplash

Ein regelmässiger Saunabesuch (etwa einmal pro Woche) kurbelt die Durchblutung an, stärkt die Abwehrkräfte und schüttet Serotonin aus – unser Glückshormon. Kurz gesagt: Saunieren hebt die Stimmung und unterstützt den Stoffwechsel.

3 Raus an die frische Luft

30 Minuten sind schon ausreichend und du darfst auch gemütlich laufen. Foto: Unsplash

Tägliche Spaziergänge von 20 bis 30 Minuten bringen Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung, klären den Kopf und liefern Vitamin D. Wer mag, kann auch eine kleine Laufrunde drehen – beides stärkt das Immunsystem und macht fit für den Tag.

4 Heisse Getränke als Energie-Boost

Grüntee entschlackt den Körper und kurbelt den Stoffwechsel an. Foto: Unsplash

Grüner oder schwarzer Tee wirkt Wunder: Er regt den Stoffwechsel an, liefert Antioxidantien und kann sogar beim Sport die Fettverbrennung fördern. Zudem werden die Muskeln belastbarer, so fallen Sport und Bewegung leichter.

5 Massage gegen Müdigkeit

Auch mit einer Handmassage kann der Müdigkeit den Garaus gemacht werden. Foto: pixabay

Manchmal liegt Müdigkeit an einer trägen Leber. Mit einfachen Hand- und Ohrmassagen kannst du sie aktivieren:

Handmassage: Von der Aussenseite der Hand zum Daumenballen streichen, mehrmals am Tag für ca. 1 Minute.

Ohrläppchen massieren: Sanft zwischen Daumen und Zeigefinger kneten.

Diese kleinen Übungen bringen Energie, entspannen und aktivieren den Körper auf natürliche Weise.

Der Mix aus allem macht es

Der Herbst muss dich nicht automatisch schlapp machen. Mit Hafer fürs Frühstück, Bewegung an der frischen Luft, Sauna, Tee und einfachen Massagen bleibst du energiegeladen, fit und motiviert – selbst an grauen Tagen.