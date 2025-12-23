DE
FR
Abonnieren

Gegen Heisshunger und Co.
Deshalb sind Bananen die besten Fettkiller

Bananen haben einen hohen Zuckergehalt. Trotzdem wirkt sich ihr Konsum positiv auf Körper und Fitness aus. Warum das so ist, lässt sich in drei Punkte zusammenfassen.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Bananen stoppen Heisshungerattacken und fördern ein Sättigungsgefühl.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Bananen helfen beim Abbau von Fett und unterstützen die Darmflora
  • Sie stoppen Heisshungerattacken und fördern ein Sättigungsgefühl
  • Bananen enthalten Vitalstoffe wie Kalium und Magnesium für Energie
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Bananen helfen beim Abbau von Fett. Lagert es sich in der Bauchgegend jahrelang ab, arbeitet es wie ein eigenständiges Organ und produziert Hormone, die Entzündungsprozesse im Körper auslösen. Zudem kann Bauchfett schuld an hohem Blutdruck und schlechter Verdauung sein. Drei positive Effekte des süssen, gelben Obstes.

Darum solltest du jeden Tag eine Banane essen
1:16
Hilft bei Sodbrennen:Darum solltest du jeden Tag eine Banane essen
1

Bananen sind gut für den Darm und die Darmflora

Will man Fettpölsterchen loswerden, ist eine gesunde und ausbalancierte Darmflora essenziell. Bananen besitzen die Kraft, gute Bakterien in unseren Magen einzuschleusen und die Darmflora so zu unterstützen. Sie stossen durch Vitalstoffe wie Kalium und Magnesium den Stoffwechsel an und schenken uns durch ihre Ballaststoffzufuhr genug Energie, um gut durch den Tag zu kommen.

Neben dem Fakt, dass die Banane Kraft gibt, begünstigt sie eine gesunde Darmflora.
2

Bananen stoppen Heisshungerattacken

Du snackst gerne? Bananen können dich davon abhalten, denn sie sorgen im Körper für einen hohen Magnesiumspiegel und hinterlassen gleichzeitig ein angenehmes Sättigungsgefühl im Magen. Das hält dich davon ab, unnötig mehr Kalorien zu verschlingen.

Alles Banane? Bei diesen Sportlerinnen offenbar schon.
Foto: Getty Images
3

Bananen boosten dein Work-out

Wer sich bewusst ernährt, muss gezielt trainieren, falls er etwas für seinen Bauch machen möchte. Auch hier lohnt sich der Konsum von Bananen, die man vor dem Sport zu sich nimmt. Sie liegen nicht zu schwer im Magen und sind aufgrund ihres Zuckergehalts optimale Energielieferanten.

Mehr zum Thema Fitness
Die Gym Boys
Fitnessboom bei jungen Männern
Die Gym Boys – im Kraftraum mit drei Jugendlichen
Diese 4 Fitnessfehler sabotieren dein Training
Effektiv trainieren
Die 4 häufigsten Fehler beim Fitnesstraining
Frau treibt Sport
Wann muss man Sport machen?
Die optimale Trainingszeit zum Abnehmen
Auch die Älteren halten sich wieder im Fitnessstudio fit
Gyms freuen sich über Ansturm
Auch die Älteren gehen wieder ins Fitnessstudio
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen