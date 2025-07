Das Buch zum Thema

«Streng deinen Kopf an» – das sagen wir uns bei kniffligen Problemen. Doch eine wachsende Zahl von Studien zeigt: Wir haben diesen Satz völlig falsch verstanden. Was wir brauchen, sagt die renommierte Wissenschaftsautorin Annie Murphy Paul, ist das Denken ausserhalb des Gehirns. «The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain» präsentiert die Forschung zu der neuen Haltung gegenüber der menschlichen Fähigkeit zu denken. Paul zeigt anhand von Beispielen aus der Neurowissenschaft, Kognitionswissenschaft, Psychologie und Pädagogik, wie diese «extra-neuralen» Ressourcen schon immer für Durchbrüche genutzt wurden – und leitet davon konkrete Tipps für besseres Denken im Alltag ab.