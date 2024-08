Schnell lesen und es umso mehr zu geniessen, ist das Ziel von Speed-Reading

Jonas Dreyfus Service-Team

Die meisten Erwachsenen lesen so, wie sie es als Kinder in der Schule gelernt haben. Der Blick hüpft dabei in kleinen Sprüngen über die Zeilen und bleibt immer wieder an bestimmen Punkten haften, um dem Gehirn Zeit zu lassen, die Information zu verarbeiten. Am Ende jeder Zeile macht der Blick einen Satz zurück nach links, wo die Leserin oder der Leser den Anfang der nächsten Zeile suchen muss. Schnelllese-Techniken helfen, diese ruckhafte Angelegenheit fliessender zu machen. Die Schweizer Speed-Reading-Spezialistin Madlaina Hartmann (36) erklärt die wichtigsten Punkte.