Die besten Bücher für den Sommer

1/5 In den Ferien haben die meisten Leute endlich Zeit, um wieder einmal ein Buch zu lesen.

Alexandra Fitz Co-Ressortleiterin Gesellschaft

Es gibt die Leseratten, die immer an einem aktuellen Buch sind – oder gar an zweien. Für die Lesen ein grosses Hobby ist und die kaum je den Fernseher einschalten. Und es gibt die, die gerne lesen möchten, denen aber oft etwas dazwischenkommt. Die Müdigkeit oder die Kinder. Wie oft kauft man sich ein Buch in der Annahme, es bald zu lesen, und wie oft stellt die sich als falsch heraus? Weil wir abends müde sind von der Arbeit oder die Kinder um einen herumschleichen.

Aber der Sommer und die bevorstehenden Ferien sind für viele der richtige Zeitpunkt der Lektüre. Im Zug oder im Flieger, am Strand oder auf dem Balkon. Und unabhängig davon, wo man gerade ist: Lesen kann man den ganzen Tag – und nicht erst abends im Bett, wenn man vor lauter Müdigkeit immer wieder die gleichen Sätze liest, bis einem die Augen zufallen.

Wie suchst du deine Bücher aus? Hörst du auf den Rat von Freunden? Liest du Rezensionen? Stöberst du durch Buchhandlungen? Lässt du dich in der Buchhandlung beraten? Falls du Letzteres noch nie gemacht hast, zieh es in Erwägung. Schnapp dir die eine Fachperson im Geschäft, erzähl ihr, was du gerne liest. Du wirst staunen. Dieses Mal haben wir das aber für dich erledigt und sechs Buchhändlerinnen gefragt, was sie uns diesen Sommer als Ferienlektüre empfehlen. Gutes Lesen!

«Wildhonig» von Jodi Picoult

Anina Dössegger (35) arbeitet seit 19 Jahren in der Wynabuchhandlung in Reinach AG und hat diese vor zehn Jahren übernommen.

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil man die Bücher von Jodi Picoult eigentlich sowieso alle lesen sollte. Wie geht eine Mutter damit um, wenn der eigene Sohn des Mordes an seiner Freundin angeklagt wird? Steckt doch etwas von seinem gewalttätigen Vater in ihm? Und was verbirgt sich hinter der Geschichte der Freundin? Dieses Buch ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Es ist eine berührende und nachdenkliche Geschichte, die sich mit Themen wie Identität, Vergebung und Familienbande auseinandersetzt. Trotz der tiefen Emotionen ist es leicht und gut zu lesen.

«Wildhonig» von Jodi Picoult, Penguin Random House

«Pretty Scandalous – Heisser als Rache» von Tami Fischer

Julia van Steijn (25) arbeitet seit 2015 mit einem Jahr Unterbruch in Vancouver, Kanada, in der Omni Buchhandlung in Schaan (FL).

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil es einem die Sprache verschlägt. Bei mir kommt es wirklich selten vor, dass ich die Plot-Twists nicht kommen sehe, hier aber schon. Vom Anfang bis zum Schluss nimmt die Geschichte unerwartete Wendungen. Nie weiss man, wem man trauen kann. Das Buch kann ich herzlich allen empfehlen, die «Gossip Girl» geliebt haben, Intrigen der High Society mögen oder auf der Suche nach einem Pageturner mit Liebesgeschichte sind. Atemlos habe ich auf den zweiten Band gewartet, der gerade erschienen ist und mich in die Sommerferien begleitet.

«Pretty Scandalous – Heisser als Rache» von Tami Fischer, Blanvalet

«Favorita» von Michelle Steinbeck

Aras Khary (26) arbeitet seit sieben Jahren in der Buchhandlung zum Zytglogge in Bern, Sandra Beer (43) seit 14 Jahren und Fleur Loosli (38) seit acht Jahren. (v. l.).

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil es eine italienische Reise ist, ganz anders als jene, die Goethe vor 200 Jahren gemacht hat: Die Erzählerin Fila rauscht durch Städte und Landschaften. Dabei verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit ebenso wie das Jenseits und das Diesseits miteinander. Michelle Steinbeck hat einen wunderbar wilden, feministischen Roman geschrieben, der die Lebenswege von Fila, von deren chaotischer Mutter Magdalena und der Grossmutter Lavinia beleuchtet. Grossartiges Kopfkino!

«Favorita» von Michelle Steinbeck, Park X Ullstein

«Mayfair House» von Alex Hay

Ella Prévôt (31) arbeitet seit eineinhalb Jahren im Orell Füssli Wirz in Aarau.

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil kein Buch Sie auf unterhaltsamere Weise packen wird wie «Mayfair House» von Alex Hay. Alice war schon immer stolz, im Dienste der Residenz auf der Park Lane stehen zu dürfen – bis sie urplötzlich entlassen wird. Doch so leicht gibt sie sich nicht geschlagen. In der Nacht des grossen Balls plant sie, das Haus bis auf den letzten Teller auszurauben. Ein Raubüberfall der «Ocean’s Eleven»-Art trifft auf eine Welt wie aus «Bridgerton» – Intrige, Satire und eine ordentliche Portion Spannung.

«Mayfair House» von Alex Hay, Insel

«Windstärke 17» von Caroline Wahl

Saskia Ranz (43) hat 2024 als Quereinsteigerin eine Ausbildung als Buchhändlerin bei Bider & Tanner in Basel begonnen.

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil es meiner Meinung nach die perfekte Ferienlektüre ist. Als Fortsetzung des Romans «22 Bahnen» geht es dieses Mal um die kleine Schwester von Tilda, Ida. Genau wie Tilda, die Protagonistin des ersten Romans, liebt sie das Schwimmen. Im Wasser fühlt sie sich frei. Zu Hause in der Fröhlichstrasse hat sie niemanden mehr, Tilda erwartet sie zwar in Hamburg, doch Ida fährt mit dem Zug weiter bis zur Ostsee. Ein sehr berührender, aber auch erfrischender Roman, sodass man am liebsten auch in die Ostsee springen würde.

«Windstärke 17» von Caroline Wahl, Dumont Buchverlag

«Drei Uhr morgens» von Gianrico Carofiglio

Janka Wüest (38) arbeitet seit 2008 in der Buchhandlung Bodmer in Zürich und ist seit 2019 die Inhaberin.

Dieses Buch musst du in den Ferien lesen, weil es eine wunderschöne Vater-Sohn-Geschichte ist. Ich bin beim Lesen in Gedanken ins sommerliche Marseille gereist und habe die Protagonisten in die Gassen und in die Umgebung dieser südfranzösischen Stadt begleitet. Gianrico Carofiglio beschreibt das Zwischenmenschliche meisterhaft. Die Lektüre hinterlässt ein angenehmes, warmes Gefühl. Für mich ist es ein Buch über wahre Nähe und eine Ode an das gute Gespräch.

«Drei Uhr morgens» von Gianrico Carofiglio, Folio