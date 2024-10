Den Vagusnerv aktivieren, und schon beruhigt man sich. Versprechen wie diese werden in den sozialen Medien gerade fleissig verbreitet. Gregor Hasler (55), Professor für Psychiatrie, erklärt, was hinter dem Hype steckt.

Bei akuter Überlastung im Alltag schaltet unser Körper in den Notfall-Modus. Stressnerven und -hormone erhöhen den Puls und den Blutdruck. Einfache Gegenmittel versprechen Linderung und Entspannung. Foto: Shutterstock

Valentin Rubin Redaktor Service

Es klingt bestechend einfach: Mit Nackenmassagen Stress reduzieren, mit kurzen Atemübungen Körper und Geist beruhigen, quasi auf Knopfdruck. In den sozialen Netzwerken – vor allem auf TikTok und Instagram – werden solche Tipps hunderttausendfach geteilt und als Allheilmittel gegen Burnout, Angstzustände und Depression angepriesen. Was ist dran an diesem Hype?