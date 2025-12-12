Alleine an Weihnachten und Silvester? Kein Problem! Mit diesen 10 Tipps wird die Festzeit auch solo zum Highlight. Von Selbstverwöhnung bis kreativen Projekten – entdecke, wie du dir eine besondere Zeit zauberst.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die Festtage gelten oft als Zeit für Familie und Freunde. Doch was, wenn du Weihnachten und Silvester alleine verbringst? Wenn die Kinder dieses Weihnachten mit dem Vater feiern, deine Eltern im Ausland sind und du einfach total planlos bist, wie du diese Tage alleine überstehst? Kein Grund zur Sorge – denn diese Zeit kann auch für dich alleine sehr erholsam und besinnlich sein, wenn du sie entsprechend gestaltest. Mit diesen 10 Tipps schenkst du dir selbst eine festliche Zeit und landest entspannt im neuen Jahr:

1 Plane deine Tage bewusst

Entscheide, was du an Weihnachten und Silvester machen möchtest. Ob ein gutes Buch, ein Film-Marathon oder ein aufwendiges Essen – der Schlüssel liegt in der Planung. Wenn du dich entschieden hast, Silvester zu Hause zu bleiben, dann geniess diese Entscheidung und stell sie nicht wehmütig kurz vor 12 infrage.

2 Gönn dir etwas Besonderes

Koche dein Lieblingsgericht oder bestelle etwas, das du dir sonst selten gönnst. Verwandle dein Essen in ein Festmahl mit Kerzen und schöner Musik.

3 Schmücke dein Zuhause

Auch wenn niemand zu Besuch kommt, sorgt ein geschmückter Baum, Lichterketten oder andere Deko für eine gemütliche Atmosphäre. Mach es dir schön – für dich selbst.

4 Lerne etwas Neues

Nutze die Zeit, um eine neue Fähigkeit auszuprobieren: ein Rezept, eine Sprache oder ein kreatives Projekt. Der Stolz auf dein Ergebnis schenkt dir Glücksgefühle.

5 Werde kreativ

Gestalte Karten, male, bastle, häkle oder schreibe – Kreativität kann inspirieren und den Tag bereichern. Schicke deine Werke an Freunde oder behalte sie als Erinnerung. Gönn dir dafür tolle neue Stifte, eine Staffelei oder tolles Garn, alles, was Freude bereitet, ist erlaubt.

6 Verwöhne dich selbst

Ein Wellness-Tag mit einem Schaumbad, Masken und deinem Lieblingsduft tut nicht nur der Haut gut, sondern auch der Seele. Nimm dir Zeit für dich und verwöhne dich mit Produkten, die du dir im Alltag vielleicht nicht kaufen würdest.

7 Sei in Kontakt

Ruf Freunde oder Familie an, die du lange nicht gesprochen hast, oder verabrede dich für einen Video-Call. Selbst ein kurzer Austausch kann Freude bereiten. Mach einen Schwatz mit dem Nachbarn oder an der Kasse im Supermarkt. Auch nur kurze, aber nette Kontakte können ein Aufsteller sein.

8 Werde aktiv

Ein Spaziergang an der frischen Luft, ein Workout oder sogar Tanzen in deinem Wohnzimmer kann helfen, den Kopf freizubekommen und Energie zu tanken. In den Städten ist wegen der Weihnachtsmärkte gerade sehr viel los und es lässt sich wunderbar flanieren, also los!

9 Mache dir ein Geschenk

Überleg dir, was dich wirklich glücklich macht, und beschenke dich selbst. Ob ein neues Buch, ein Gadget oder einfach Zeit für dich, ausschlafen, zum Frühstück einen Film schauen – du hast es verdient.

10 Reflektiere und träume

Nutze die ruhige Zeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Du kannst auch ein Journal oder eine Liste mit Wünschen und Vorhaben für das nächste Jahr erstellen, um es mit vielen positiven Gedanken zu starten.

Merke dir:

Alleine zu feiern, bedeutet nicht, einsam zu sein. Sieh diese Tage als Chance, dir selbst etwas Gutes zu tun, innezuhalten und bewusst zu geniessen. Denn auch solo gehören die Festtage dir – also mach sie unvergesslich!