Auf einen Blick Die Dekotrends fürs Weihnachtsfest 2024 stehen fest

Im Trend liegen warme und natürliche Töne

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Freude am Dekorieren! Traditionen spielen dabei eine grosse Rolle und schaffen eine gemütliche, vertraute Atmosphäre. Doch neben all den klassischen Farben und Verzierungen gibt es auch in diesem Jahr spannende neue Trends, die frischen Wind in die Weihnachtsdekoration bringen. Wer ein bisschen Abwechslung sucht, kann sein Zuhause mit kreativen, modernen Ideen festlich schmücken – ohne dabei auf den traditionellen Weihnachtszauber verzichten zu müssen.

1 Auf natürliche Farben setzen

Warme Farben und der Skandi-Chic-Stil schaffen eine besonders einladende und gemütliche Atmosphäre, die perfekt zur Weihnachtszeit passt. Diese Kombination aus natürlichen Materialien und sanften Tönen bringt Ruhe und Geborgenheit in den Raum und lässt das Zuhause modern und stilvoll wirken. Ausserdem harmonieren warme Farben wunderbar mit klassischer Weihnachtsbeleuchtung und verleihen dem Fest eine entspannte, nordische Eleganz.

2 Bunte Laternen und Gläser für warmes Licht

Bunte Laternen und warmes Licht sorgen für eine lebendige, festliche Stimmung. Die kräftigen Farben der Laternen setzen fröhliche Akzente und schaffen ein zauberhaftes Spiel aus Licht und Schatten, das den Raum zum Leuchten bringt. Das warme Licht ergänzt diesen Effekt und hüllt das Zuhause in eine behagliche, einladende Atmosphäre.

Auch typisch für diesen Stil sind goldfarbene Dekostücke – zum Beispiel Kerzenhalter.

Aus alten Konfitürengläsern kannst du dir deine eigenen Weihnachtslichter basteln, das ist auch gleich eine sehr schöne Geschenkidee: Du brauchst dafür einen Gold-Farbspray und eine Schablone. Diese kannst du dir aus Papier ganz einfach selbst zuschneiden. Dann den Goldspray mit der Schablone aufs Glas sprühen, trocknen lassen, Teelicht rein, und fertig! Wie es genau geht, seht ihr hier:

3 Mut zu Form und Farbe

Ein weiterer Weihnachtstrend in diesem Jahr: kräftige Farben und klare Formen! Orange Kerzen, buntes Glas sowie intensive Töne wie Rot, Rosa oder Senfgelb bringen frische Akzente ins Zuhause. Minimalistische Designs mit Kugeln, Rechtecken und abstrakten Formen schaffen dabei einen modernen Look, der Tradition und zeitgemässe Eleganz perfekt verbindet.

4 Exotik und Natur für ein festliches Flair

Ein weiterer Trend – oder besser gesagt, ein zeitloser Hingucker – sind exotische Motive und Muster in der Weihnachtsdeko. Federn, wilde Farben und Eukalyptus bringen eine frische, fantasievolle Note ins Wohnzimmer. Kanarienvögel, farbige Käfer, Schmetterlinge oder sogar Meerestiere zaubern eine einzigartige Weihnachtsstimmung, die Natur und Eleganz vereint. Anstelle eines klassischen Tannen-Adventskranzes bietet sich ein Eukalyptuskranz an, geschmückt mit bunten Federn, Blumen und Tierfiguren. So entsteht eine verspielte und dennoch stilvolle Alternative zur traditionellen Weihnachtsdekoration.

5 Polar-Atmosphäre: eisige Töne

Weisse, silberne und helle Blautöne zaubern dieses Jahr ein echtes Winterwunderland ins Zuhause! Dekorative Elemente in schimmerndem Silber und mit viel Glitzer sind in den Geschäften reichlich zu finden und versprühen einen frostig-eleganten Charme. Wer gern kreativ wird, kann seine Winterdeko auch selbst gestalten: Schneeflocken aus weissem Papier ausschneiden und als Girlanden aufhängen oder selbst gesammelte Tannenzapfen in kühlen Farben bemalen. So entsteht eine traumhafte Winterlandschaft, die den Zauber der kalten Jahreszeit ins Haus holt.