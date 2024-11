1/7 Ganz simpel: Die 24 Überraschungen werden als Geschenke eingepackt und schön ausgelegt. Wichtig ist nur, die Nummerierung nicht zu vergessen. Foto: Getty Images

Die Adventszeit steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als die Tage bis Weihnachten mit einem liebevoll gestalteten Adventskalender zu zählen? Statt auf fertige Modelle zu setzen, könnt ihr dieses Jahr selbst kreativ werden. Ob aus recycelten Materialien, mit persönlichen Botschaften oder kleinen Überraschungen – ein selbst gebastelter Adventskalender ist nicht nur einzigartig, sondern auch eine wunderschöne Möglichkeit, Vorfreude zu schenken. Hier ein paar Inspirationen dafür:

1 Der offene Adventskalender

Wer nicht viel Zeit hat und trotzdem einen Adventskalender möchte, für den ist dieser Kalender genau richtig. Alles, was es braucht, sind 24 kleine Geschenke, Geschenkpapier, eine Schere und viel Schnur. Die eingepackten Geschenke können dann entweder alle an eine Schnur angemacht und dann aufgehängt, oder einfach schön aufgestellt werden. Wichtig: Die Nummerierung nicht vergessen.

2 Der Boxen-Tannenbaum

Mit kleinen Kartonboxen lässt sich ein spannender Adventskalender basteln. Am besten eignen sich dafür verschieden grosse Boxen in derselben Form. Diese können angemalt, dekoriert oder einfach verziert werden – ganz so, wie man möchte. Cool wäre, die Boxen in der Form eines Tannenbaums aufeinander zu stapeln.

3 Santa's Stockings

Ganz nach amerikanischem Brauch können Stockings – auf Deutsch Strümpfe – befüllt werden. Vor allem, wer einen Kamin hat, wird diese Idee lieben. Wer möchte, kann die Stockings dann an Weihnachten wiederverwenden – und darauf hoffen, dass der Weihnachtsmann sie nochmals fleissig füllt.

4 Der Geschichten-Adventskalender

Ein Adventskalender muss nicht immer aus materiellen Geschenken bestehen, er kann auch ganz persönlich gestaltet sein. Geschichten und Gedankenanstösse sind auch eine besinnliche Idee. Es eignen sich auch Gedichte und kleine Sprüche oder Liebesbekundungen. Alles, was auf einem oder zwei Stück Papier Platz hat, ist perfekt. Das Papier kann dann eingerollt und zusammen mit den anderen aufgehängt werden.

5 Kleine Säckchen

Kleine Säckchen eignen sich bestens für einen Adventskalender, denn darin lassen sich kleine Geschenke einzeln verpacken. Die Säckchen kann man kaufen oder selbst nähen. An einer Schnur aufgehängt, ist so ein Adventskalender gleichzeitig eine dekorative Ergänzung im Haus oder in der Wohnung.

6 Der Foto-Adventskalender

Mit Polaroid-Fotos lässt sich der klassische Adventskalender personalisieren. Die Fotos können auch einfach ausgedruckt werden. Auf der Rückseite werden sie mit Zahlen von eins bis 24 beschriftet und dann ganz nach Geschmack aufgehängt oder ausgelegt. Der Kalender kann nach Weihnachten gleich hängenbleiben und als Dekoration dienen.

7 Geschenke-Chübeli

Kleine «Chübeli» oder Papierbecher können zu einem Adventskalender gemacht werden. Man kann sie anmalen oder verzieren und mit bereits verpackten Kleinigkeiten füllen. Eine andere Möglichkeit: Die Becher können auch mit farbigem Papier oder Stoff verschlossen werden. Das kann zum Beispiel so gemacht werden, indem man ein Stück Stoff über die Öffnung legt und dann dieses am Rand mit einem Band festbindet.

