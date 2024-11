Foto: Shutterstock

Bei mir ist heute schon Bescherung angesagt, obwohl Heiligabend gefühlt noch eine Ewigkeit weg ist. Wobei «heilig» bei meinem Geschenk definitiv das falsche Wort ist. Ich habe das Privileg, den neuen Adventskalender Premium von Amorana auszupacken. 24 Türchen mit Sextoys, Dessous und verführerischen Accessoires warten auf mich. Und meine heissesten Highlights möchte ich euch nicht vorenthalten.

Auf körperliche Entdeckungsreise

Sind wir ehrlich, immer nur Missionarsstellung ist auf Dauer langweilig. Ich esse ja auch nicht jeden Tag Pizza. Mein Freund und ich haben ein paar Toys, mit denen wir unser Sexleben bereits jetzt aufpeppen. Türchen 9 wird uns in Zukunft noch heissere Stunden bescheren. Dahinter versteckt sich der Paarvibrator We-Vibe, der laut Gebrauchsanweisung den G-Punkt und die Klitoris gleichzeitig stimuliert. Das Toy fixiert sich in seiner Position, die Hände bleiben also frei, um den Körper des anderen zu erforschen. Am liebsten würde ich sofort loslegen, aber es warten ja noch weitere Überraschungen auf mich ...

Die Kontrolle abzugeben und ausgeliefert zu sein, turnt mich extrem an. Wenn ich dazu noch eine Augenbinde trage, erhöht das auf unglaubliche Weise meine Sensibilität. So ein seidiges Band versteckt sich hinter einem Türchen, mit dem auch du deinen Liebsten oder deine Liebste fesseln kannst. Wer noch einen Schritt weitergehen will, der behält sich Türchen 18 im Kopf. Mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten.

Der 20. Dezember gehört uns

Mein Freund muss sich unbedingt den Abend vom 20. Dezember freihalten. Hinter diesem Türchen versteckt sich ein Penisring für Paare. Ein Cock Ring staut den Blutfluss sanft und verhilft dem Penis zu mehr Härte.

Liebeskugeln wollte ich schon immer mal ausprobieren, und doch landeten sie nie in meinem Warenkorb bei Amorana. Das Schicksal meint es nun aber gut mit mir, endlich halte ich sie in den Händen. Liebeskugeln stärken die Beckenbodenmuskulatur und sollen dabei helfen, intensivere Orgasmen zu erleben. Her damit!

Ans (Hinter-)Türchen klopfen

Der Inhalt von einem Türchen raubt mir für einen klitzekleinen Moment den Atem. Klar, ich habe auch schon darüber nachgedacht, Butt Plugs (Türchen 6) auszuprobieren. Wie kann ich wissen, ob mir etwas gefällt, wenn ich es nicht teste? Das gefällt mir am Adventskalender besonders gut. Mein Freund und ich werden Sachen ausprobieren, über die wir uns vorher vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht haben. Wie auch über Türchen 11. Dort drin versteckt sich ein Mini Paddle, mit dem ich meinem Schatz den Hintern versohlen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass uns das anturnt. Fortsetzung folgt.

Einen Womanizer für jede Frau

Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Beide Kalender enthalten ein Modell des Womanizers. Ich besitze seit einem Jahr den Womanizer OG, den ich für nichts auf der Welt wieder hergeben würde. Ich hatte vorher immer Mühe, vaginal zu kommen. Der OG hat mir geholfen, mich mehr zu spüren und beschert mir seither unglaubliche Orgasmen. Ich bin gespannt, in welche Sphären mich der Womanizer Liberty 2 katapultieren wird.

Was ich besonders cool finde: Ich kann verschiedene Türchen mit anderen kombinieren. Hinter Türchen 1 beispielsweise versteckt sich ein USB-Bullet-Vibrator – und in Türchen 2 folgt die Fingervibratorhülle. Beide Gadgets in Kombination sind die perfekte Kombi, um meine äusseren erogenen Zonen zu stimulieren.

So, jetzt muss ich (leider) den Inhalt meines Adventskalenders zurück in die Schachteln packen und mich noch etwas gedulden. Aber Weihnachten (und ich) kann definitiv kommen! Und wenn auch du dein Liebesleben in den kalten Wintertagen mit viel Feuer auf Hochtouren bringen willst – die Adventskalender gibt es in den beiden Varianten Premium und Deluxe. Wer bis zum 10. November 2024 zuschlägt, profitiert von 20 Prozent Early Bird Rabatt und mit dem Code Blick15 von zusätzlich 15 Prozent Rabatt.

