Spielzeug aus «Ich – einfach unverbesserlich 4»

Der «Ultimate Fart Blaster» – ein Spielzeug, das Furzgeräusche macht, Nebel-Pups-Ringe 1,8 Meter weit schiesst und nach Banane reicht. Kinder – zumindest in England — sind verrückt danach und schreiben es sich haufenweise auf die Weihnachtswunschliste. Toll!

Woher wir das wissen? Das Spielzeug steht auf der List der 20 begehrtesten Spielzeuge, zusammengestellt vom Verband der britischen Spielzeughändler, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

«Extrem stinkiger Spielspass»

Das Gerät, bekannt aus dem Animationsfilm «Ich – einfach unverbesserlich 4», wurde vom durchgeknallten Erfinder Dr. Nefario erfunden. Es ist ein wahrer Knaller aus der Welt der Minions und wird als die «neueste Entwicklung der Furztechnologie» vermarktet.

Das witzige Gadget spielt 15 verschiedene Sounds ab, darunter natürlich verschiedene Pups-Geräusche. Vom winzigen «Squeaker» oder «Tooter» über den «Stinker» oder «Load & Proud» bis hin zum ultimativen «Clear the Room»-Furz!

Die Furzkanone verspricht «extrem stinkigen Spielspass». Kinder können zwischen einem stinkenden Geruch oder Bananenduft — so wie es die Minions lieben – wählen.

Gibt es auch in der Schweiz

Das Spielzeug steht weltweit in Spielwarenläden zum Verkauf. Wer also noch ein Geschenk für das eigene Kind oder Enkelkind sucht, hat Glück. Den Spielspass gibt es auch in der Schweiz.

