Nach einem langen Tag fühlen sich die Beine oft besonders schwer an. Diese dann entspannt an der Wand hochzulagern ist eine gute Idee: Denn nicht nur für den Geist ist diese Position sehr entspannend, sie bringt auch etliche gesundheitliche Vorteile mit sich.

Darum gehts Füsse hochlegen entspannt Körper und Geist, verbessert Gesundheit und Wohlbefinden

Tägliches Hochlagern hilft gegen Kreislaufprobleme, entlastet Venen und regt Verdauung an

Tägliches Hochlagern hilft gegen Kreislaufprobleme, entlastet Venen und regt Verdauung an

Nur 15 Minuten täglich reichen für positive Effekte auf Körper und Geist

Einfach mal die Füsse hochlegen: Damit ist meistens das süsse Nichts-Tun gemeint. Die meisten von uns wissen dabei nicht, dass genau diese Position wirklich für Entspannung sorgt, und das nicht nur mental. Denn auch der Rest des Körpers profitiert vom Hochlagern. Das Gute: Täglich 15 Minuten reichen bereits aus, um einen positiven Effekt zu erzielen.

Durchblutung fördern

Das Blut kann durch diese Übung besser in Richtung Herz wandern. So muss das Herz nicht so viel arbeiten und wird entlastet. Wer mit Kreislaufproblemen oder einem zu niedrigen Blutdruck zu kämpfen hat, profitiert dabei besonders.

Venen entlasten

Wer den Tag hindurch viel sitzt und sich nicht gross bewegt, hat gegen Abend oft mit geschwollenen Beinen zu kämpfen. Durch das Hochlegen der Beine werden die Venen entlastet, indem sich die Lymphflüssigkeit verteilt. Ausserdem wird das Risiko für Krampfadern und Besenreisser vermindert.

Verdauung anregen

Blähungen und Verstopfungen sind unangenehme Alltagsbegleiter. Wer etwas dagegen tun möchte, sollte regelmässig die Beine hochlagern. Die Muskelgruppe, welche für die Verdauung verantwortlich ist, wird so angeregt und beugt Magenbeschwerden vor.

Optimale Sauerstoffversorgung

Damit die eigenen Organe optimal arbeiten können, müssen sie mit genügend Sauerstoff versorgt werden. Wenn die Beine hochgelegt werden, sorgt das für eine ruhigere und kontrolliertere Atmung. So haben die Organe ausreichend Sauerstoff, was wiederum zu mehr Energie und weniger Infektionen führt.

Herunterfahren

Auch für die innere Ruhe lohnt sich die tägliche Viertelstunde: Denn wer sich dabei vornimmt, in dieser Zeit das Smartphone wegzulegen, um sich ganz auf die Atmung zu konzentrieren, kann den Stress des Tages abbauen und fühlt sich danach ruhiger und entspannter.