Ein Joghurt aus dem Kühlschrank nehmen, Deckel abreissen und diesen kurz ablecken: machen weltweit viele. Doch besteht durch das Aluminium ein Gesundheitsrisiko? Ein Experte ordnet ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten geben Entwarnung: Joghurtdeckel ablecken ist gesundheitlich unbedenklich

Schutzschicht verhindert direkten Kontakt zwischen Aluminium und Lebensmitteln

Experte rät: Deckel nicht mit Löffel abkratzen, Schäden vermeiden

Blick Newsdesk

Es ist eine Handlung, die viele unbewusst machen: Der Joghurtdeckel ist ab, ein Rest bleibt daran haften, und instinktiv wird er abgeleckt. Doch ist das gesund? Die Antwort dürfte viele beruhigen.

Entwarnung kommt von Benjamin Schiller, Experte der Chemisch-Veterinäruntersuchungsämter Stuttgart. Trotz der weit verbreiteten Warnung, dass Aluminium gesundheitsschädlich ist, stellt er laut Zena klar: «Die Menge an Aluminium, die beim gelegentlichen Ablecken eines Joghurtdeckels aufgenommen werden kann, ist äusserst gering und stellt kein Gesundheitsrisiko dar.»

Ein kleines Restrisiko besteht

Das sei dem Aufbau der Verpackung zu verdanken. Die Innenseite von Aludeckeln ist mit einer dünnen Schutzschicht versehen, die verhindert, dass Lebensmittel direkt mit dem Aluminium in Berührung kommen.

Selbst wenn diese Schicht beschädigt wird, bleibt das Risiko minimal. Doch Vorsicht ist geboten, wenn man den Deckel mit einem Löffel stark abkratzt. «In solchen Fällen kann die Schutzschicht beschädigt werden, was den Kontakt zwischen Aluminium und Lebensmitteln erhöht», erklärt Schiller.

Dennoch bleibt auch hier die Aluminiumaufnahme so gering, dass sie gesundheitlich unbedenklich ist.

Diesen Schritt solltest du vermeiden

Aluminium begegnet uns übrigens nicht nur in Verpackungen, sondern auch in vielen Lebensmitteln. Besonders salzige oder saure Speisen können das Metall leichter aufnehmen. Deshalb raten Experten davon ab, solche Speisen über längere Zeit in ungeschützten Aluminiumbehältern oder -folie aufzubewahren.

Für alle, die sich um ihre Gesundheit sorgen, bleibt die wichtigste Regel: Vermeide es, den Joghurtdeckel mit einem Löffel abzukratzen, um die Schutzschicht nicht zu beschädigen. Wer ihn jedoch einfach ableckt, darf beruhigt sein.

«Es gibt keinen Grund zur Panik», so Schiller. Also: Den letzten Tropfen Joghurt zu geniessen, ist völlig in Ordnung – solange der Deckel intakt bleibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dieser Artikel erschien zuerst auf zena.blic.rs. Das serbische Lifestyle-Magazin gehört wie Blick zu Ringier.