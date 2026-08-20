Endloses Buffet, Eis zum Dessert, ein Cocktail am Pool und abends noch ein Glas Wein: In den Ferien ist die Versuchung gross, von allem etwas zu nehmen. Mit ein paar einfachen Regeln kannst du geniessen, ohne dich nach den Ferien über jedes Kilo zu ärgern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ferien sind Genusszeit, aber übermässiges Essen kann den Körper belasten

Bewusste Essenswahl und Bewegung helfen, Kalorienfallen zu vermeiden

Nach Ferien oft Gewichtszunahme, normalisiert sich bei gesunder Rückkehr schnell

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Endlich Ferien! Kein Wecker, kein Stress und vor allem: kein Kalorienzählen. Am Frühstücksbuffet landet neben dem Gipfeli noch Käse auf dem Teller, mittags gibt es Pasta, danach ein Eis und am Abend warten Buffet, Cocktail und Wein.

Genuss gehört zu den Ferien dazu. Problematisch wird es vor allem dann, wenn aus jeder Mahlzeit ein kleines Festmahl wird.

«Übermässiges Essen ist für den Körper eine Belastung», sagt die Ernährungsberaterin Katarína Skybová. Der Körper muss grössere Mengen verdauen, was unter anderem zu Müdigkeit, Sodbrennen, Verdauungsproblemen und schlechtem Schlaf führen kann.

All inclusive ist nicht automatisch eine Kalorienfalle

Gerade beim All-inclusive-Angebot ist die Versuchung gross, möglichst viel auszuprobieren. Schliesslich ist alles bereits bezahlt. Doch genau hier kann eine einfache Regel helfen: Nicht alles auf einmal auf den Teller laden. Statt von jeder Speise eine Portion zu nehmen, kannst du dich zunächst für einige Dinge entscheiden. Wenn du später noch Hunger hast, kannst du immer noch nachholen. Auch mehrere kleinere Mahlzeiten können sinnvoller sein als zwei riesige Teller. Zwischen den Mahlzeiten kann beispielsweise Obst, Gemüse oder eine kleine Portion Joghurt den Hunger stillen.

Besonders abends wird es schnell zu viel

Am Abend kommen häufig mehrere Dinge zusammen: ein üppiges Essen, Dessert und dazu Alkohol. Wer danach noch lange wach bleibt, merkt möglicherweise auch beim Schlafen die Folgen. Deshalb lohnt es sich, gerade beim Abendessen etwas bewusster zu essen. Eine Portion Gemüse oder Salat, dazu eine sättigende Beilage und eine Eiweissquelle können eine gute Grundlage bilden. Auch beim Alkohol gilt: lieber bewusst geniessen, statt Getränke den ganzen Abend nebenbei zu konsumieren.

Du musst nicht auf alles verzichten

Ferien sind nicht der richtige Zeitpunkt für eine strenge Verbotsliste. Ein Eis gehört zum Strandtag, ein Glas Wein zum Abendessen und auch Pizza oder Pasta dürfen auf dem Ferienmenü stehen. Entscheidend ist eher die Menge und Häufigkeit. Wer sich jeden Tag mehrere besonders kalorienreiche Extras gönnt, nimmt deutlich mehr Energie zu sich, als wenn er sich bewusst für einzelne Genussmomente entscheidet.

Einfach gesagt: Du musst dich nicht zwischen Genuss und gesunder Ernährung entscheiden.

Ein kleiner Ausgleich reicht oft

Wenn das Mittagessen besonders üppig war, muss am Abend nicht noch einmal ein riesiges Menü folgen. Nach einem Eis kann Wasser die bessere Wahl sein als zusätzlich ein süsser Cocktail. Es geht dabei nicht darum, Essen «wiedergutzumachen» oder Kalorien zu bestrafen. Vielmehr hilft ein gewisses Mass an Ausgleich dabei, dass aus einem Genussmoment nicht automatisch ein ganzer Tag voller schwerer Mahlzeiten wird.

Bewegung gehört zu den Ferien

Auch Bewegung muss in den Ferien nicht nach Fitnessstudio aussehen. Schwimmen, Schnorcheln, Wandern, Velofahren oder ein Spaziergang am Strand bringen den Körper in Bewegung.

Gerade bei All-inclusive-Ferien kann es schnell passieren, dass man einen grossen Teil des Tages auf der Liege verbringt. Ein Spaziergang nach dem Abendessen ist deshalb nicht nur gut für die Bewegung, sondern kann auch dabei helfen, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Und wenn die Waage nach den Ferien doch mehr anzeigt?

Kein Grund zur Panik. Nach einer Reise kann das Körpergewicht vorübergehend höher sein, etwa durch mehr Salz, Alkohol, ungewohnte Essenszeiten oder Wassereinlagerungen. Statt nach der Rückkehr eine radikale Diät zu starten, ist es sinnvoller, wieder in den gewohnten Rhythmus zu finden: regelmässige Mahlzeiten, viel Gemüse und ausreichend Bewegung.

Denn Ferien sollen vor allem eines sein: eine Auszeit. Wer sich dabei bewusst ernährt, muss weder auf das Buffet noch auf das Glace am Strand verzichten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.