Treppensteigen hält fit und ist kostenlos: Mit nur 400 Stufen täglich stärkt ihr Ausdauer, Atmung und Muskulatur. Gesundheitsmanagerin Sabina Kind erklärt, warum Treppensteigen sogar mit einer Joggingeinheit mithalten kann.

Darum gehts Treppensteigen ist ein effektives Training für Gesundheit und Fitness

400 Treppenstufen täglich entsprechen 15 Minuten Joggen laut Gesundheitsmanagerin

600 Stufen sind nicht nötig, regelmässige Bewegung bringt grosse Ergebnisse

Schweizer Illustrierte

Warum ins Fitnessstudio rennen, wenn das beste Training direkt vor der Haustür wartet? Treppensteigen ist gratis, überall möglich und ein wahres Multitalent für die Gesundheit. Regelmässiges Treppensteigen kann nicht nur die Muskeln in Beinen und Po stärken, sondern auch langfristig unsere Gesundheit fördern. Zeit, die Rolltreppe links liegenzulassen und die Stufen zu erobern!

Das Workout für jeden Tag

Fitnesskurse wie Barre, Bikram Yoga oder Soul-Cycling mögen im Trend liegen, doch Treppensteigen hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist unglaublich praktisch. Ihr braucht keine teure Ausrüstung, keine Mitgliedschaft im Gym – nur euren Körper und die Motivation, den ersten Schritt zu machen. Egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs: Treppen sind überall. Sabina Kind, Gesundheitsmanagerin, betont: «Das Zurücklegen von circa 400 Treppenstufen am Tag entspricht etwa einer 15-minütigen Joggingeinheit.» Wer also Treppen steigt, fördert nicht nur seine Ausdauer, sondern bringt auch den Stoffwechsel ordentlich in Schwung.

So bleibt ihr lange fit

Doch damit nicht genug: Treppensteigen hat auch einen entscheidenden Einfluss auf die sogenannte kardiorespiratorische Fitness. Dieser Begriff beschreibt, wie effizient unser Kreislauf Sauerstoff im Körper transportiert. Eine gute kardiorespiratorische Fitness ist essenziell, um auch im Alter fit zu bleiben und das Risiko für Krankheiten zu senken. Auf diese Weise investiert ihr bei jedem erklommenen Stockwerk direkt in eure Gesundheit.

Kleine Schritte, grosse Erfolge

Keine Sorge, es ist nicht nötig, gleich 600 Stufen am Tag zu erklimmen. Wichtig ist vielmehr, die Bewegung in den Alltag zu integrieren. Nehmt die Treppen statt den Lift, steigt zwei Stockwerke zu Fuss, anstatt die Rolltreppe zu nutzen. Am Anfang mag es wie ein Tropfen auf den heissen Stein wirken, doch mit der Zeit summieren sich die Stufen – und so auch die gesundheitlichen Vorteile. Also, Schluss mit den Ausreden: Hoch die Knie und rauf auf die Stufen! Euer Körper wird es euch danken.