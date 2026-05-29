Darum gehts
- Weisser Belag auf Wurst oft harmlos, meist Salz oder Eiweiss
- Grünliche, bläuliche Flecken oder schlechter Geruch weisen auf Schimmel hin
- Wurst bei 0–4 Grad lagern, Verbrauchsdatum und Hygiene beachten
Wurstwaren gehören für viele zum Alltag. Gleichzeitig warnen Ernährungsexperten regelmässig vor zu viel verarbeitetem Fleisch, da viele Produkte viel Salz, Fett und Zusatzstoffe enthalten. Wer jedoch gelegentlich hochwertige Wurst isst, muss sich laut Fachleuten keine grossen Sorgen machen.
Weisser Belag ist oft völlig normal
Entdeckt man auf der Wurst, sei es der Cervelat, die Bratwurst oder die Salami, einen dünnen weissen Film, ist das in vielen Fällen kein Schimmel. Häufig handelt es sich lediglich um auskristallisiertes Salz oder Eiweiss, das sich während der Lagerung im Kühlschrank an der Oberfläche absetzt.
Ein einfacher Test hilft bei der Einschätzung
Liegt die Wurst einige Minuten bei Zimmertemperatur, verschwindet der Belag oft wieder oder lässt sich problemlos mit dem Finger abwischen.
Wann Vorsicht angesagt ist
Nicht jeder weisse Fleck ist harmlos. Spätestens wenn sich grünliche, bläuliche oder graue Stellen bilden, sollte die Wurst nicht mehr gegessen werden. Das deutet klar auf Schimmel hin.
Auch diese Warnzeichen sprechen dafür, dass die Wurst verdorben ist:
- Unangenehmer oder säuerlicher Geruch
- Klebrige oder schleimige Oberfläche
- Abgelaufenes Verbrauchsdatum
- Falsche Lagerung, etwa längere Zeit ausserhalb des Kühlschranks
Bei verdorbenem Fleisch drohen ernsthafte Lebensmittelvergiftungen. Im Zweifel gilt deshalb: lieber wegwerfen.
So bleiben Würste länger frisch
Mit der richtigen Lagerung lässt sich das Risiko deutlich reduzieren:
- Wurst immer im Kühlschrank bei 0 bis 4 Grad lagern.
- Möglichst in der Originalverpackung aufbewahren.
- Geöffnete Produkte gut einpacken oder luftdicht verschliessen.
- Verbrauchsdatum beachten.
- Rohe Fleischwaren getrennt von anderen Lebensmitteln lagern.
Ein weisser Belag auf der Wurst ist meist kein Grund zur Panik. Oft steckt nur auskristallisiertes Salz oder Eiweiss dahinter. Wichtig ist aber, verdorbene Stellen und echten Schimmel rechtzeitig zu erkennen. Wer bei Geruch, Farbe oder Konsistenz unsicher ist, sollte die Wurst entsorgen – die Gesundheit geht vor.
Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.