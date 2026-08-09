Die Augen sehen verschwommen, alles ist viel zu grell, der Kopf pocht und die Übelkeit hat den Magen fest im Griff. Die Wirkung von Alkohol auf den Körper ist nie offensichtlicher als am Morgen danach. Wie kann man dieses Elend überstehen und die Symptome mildern?

Vanessa Büchel

Jeder Partygänger kennt ihn: den Kater nach der grossen Feier. Der Druck im Kopf am Tag danach muss allerdings nicht sein. Alle, die nach einem Fest mit viel Alkohol einen Hangover vermeiden möchten, müssen die richtige Sorte Alkohol wählen, die Finger von Zucker lassen und viel Wasser trinken.

Alkohol ist ein Diuretikum, ein Mittel, das die Harnausscheidung fördert. Alkohol schickt also viel Flüssigkeit aus dem Körper und schafft so die Voraussetzungen für die Dehydration. Weil also Bier, Wein oder Hochprozentiges dehydrieren, sollte man unbedingt darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Vergisst man während der Party das Alkoholfreie, dann sollte man am besten vor dem Schlafengehen noch kräftig Wasser nachgiessen.

Die Art des Alkohols kann einiges beeinflussen. Damit man während der Street Parade gut durchhält und von Anfang bis zum Ende aushalten kann, sollte man unbedingt das richtige alkoholische Getränk wählen, wenns denn überhaupt Alkohol sein soll. So schlägt Brandy am schlimmsten zu. Darauf folgen Rotwein, Rum, Whisky, Weisswein oder Gin. Bier ist etwas weniger fies, dessen Weizenvariante kann jedoch ebenso zu schlechten Nachwirkungen führen.

Man sollte zudem darauf achten, verschiedene Alkoholsorten nicht miteinander zu mixen. Es ist besser, einem Getränk treu zu bleiben, als immer wieder andere Sorten zu wählen.

Falls der Kater doch einsetzt

Für Partybesucher, die über die Stränge schlagen und am nächsten Morgen mit grossem Übel aufwachen, gibt es immerhin hilfreiche Mittel.

1 Kokoswasser

Kokosnusswasser wirkt gut gegen den Hangover. Dies verdankt es seinem hohen Gehalt an Elektrolyten.

2 Früh aufstehen

Auch wenns schwerfällt, früh aufwachen lohnt sich. Wach zu sein wirft den Stoffwechsel an, was dabei hilft, die Genesung anzukurbeln. Ein Spaziergang bringt das Blut in Bewegung und hilft, die Giftstoffe auszuscheiden.

3 Richtiges Essen

Isst man am Tag nach dem Ausgang genügend Bananen, Datteln und Salat, wirkt sich das positiv gegen den Kater aus. Sie enthalten wichtiges Kalium und helfen, den Körper schnell wieder mit Wasser zu versorgen. Tipp: Alles in einem Mixer zu einem Smoothie verarbeiten und so mit geballter Kraft gegen den Hangover vorgehen!

4 Viel trinken

Gleich nach dem Aufstehen mindestens zwei Gläser Wasser trinken. Auch wenn Kaffee als Anti-Kater-Mittel wirken kann, nicht jedem schmeckt das Getränk, wenn man Kopfschmerzen hat. Noch besser: einen Kräutertee mit Zimtstange zubereiten. Zimt hat einen extrem hohen Gehalt an kondensiertem Tannin, das Entzündungen reduziert.

5 Frische Dusche

Eine kühle Dusche wird den Körper zwar nicht hydrieren, bringt aber Kreislauf in Schwung. Kaltes Wasser kann auch Stress reduzieren

6 Ingwer Shot

Ein Geheimtipp gegen das Alkoholkopfweh heisst Ingwer. Viele Partygänger schwören auf die Gewürzwurzel in Form eines Shots. Beigemischt werden Zitrone und Honig, was eine echte Vitaminbombe ergibt.

Ginger-Shot Rezept Zutaten 1/2 Zitrone

50 g Ingwer

1 TL Honig Zubereitung Aus der 1/2 Zitrone Saft pressn.

Den Saft durch ein Sieb giessen, um Kerne zu entfernen.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Ingwer, Zitronensaft und Honig im Standmixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren.

Den Saft in eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schütteln. Zutaten 1/2 Zitrone

50 g Ingwer

1 TL Honig Zubereitung Aus der 1/2 Zitrone Saft pressn.

Den Saft durch ein Sieb giessen, um Kerne zu entfernen.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Ingwer, Zitronensaft und Honig im Standmixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren.

Den Saft in eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schütteln. Mehr

Den Kater-Symptomen kann vor, während und auch nach dem Feiern vorgebeugt oder entgegengewirkt werden. Allerdings ist Alkohol alles andere als Balsam für den Körper – am besten also gar nicht erst so viel trinken, dass ein Kater am Tag danach auftreten kann.