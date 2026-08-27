Skyr und Quark gelten als Protein-Stars im Kühlregal. Doch welches Produkt ist gesünder? Eine Ernährungsberaterin hat eine klare Antwort und verrät, worauf du beim Einkauf wirklich achten solltest.

Blick Lifestyle

Skyr oder Quark? Wer beim Einkaufen auf eine proteinreiche und gleichzeitig fettarme Ernährung achten möchte, greift häufig zu einem der beiden Produkte. Beide stehen für einen modernen, bewussten Lebensstil und landen längst nicht mehr nur bei Fitnessfans im Einkaufswagen.

Doch gibt es tatsächlich einen klaren Sieger? Die Antwort gleich mal hier: Nein. Zumindest bei den Naturvarianten sind die Unterschiede überraschend klein.

Skyr und Quark sind sich sehr ähnlich

Eine Ernährungsberaterin erklärt, dass sich natürlicher Skyr und Quark bei den wichtigsten Nährwerten kaum unterscheiden.

Pro 100 Gramm enthalten sie ungefähr:

Skyr:

Kalorien: ca. 64 kcal

Protein: ca. 12 g

Fett: 0 g

Kohlenhydrate: ca. 4,1 g

Quark:

Kalorien: ca. 64 kcal

Protein: ca. 11,2 g

Fett: 0 g

Kohlenhydrate: ca. 3,8 g

Skyr liefert damit zwar etwas mehr Protein. Der Unterschied ist aber so gering, dass man deshalb nicht sagen kann: Skyr ist grundsätzlich gesünder als Quark. Beide Produkte können eine gute Proteinquelle sein und liefern unter anderem Kalzium und Vitamine der B-Gruppe.

Der eigentliche Unterschied steckt oft im Becher

Viel wichtiger als die Frage «Skyr oder Quark?» ist laut der Expertin ein Blick auf die Zutatenliste. Denn bei Frucht- und anderen aromatisierten Varianten kann sich die Nährwertbilanz deutlich verändern. Werden Zucker, Süssungsmittel oder andere Zutaten zugesetzt, hat das einen wesentlich grösseren Einfluss auf das Produkt als die Entscheidung zwischen Skyr und Quark.

Ein Natur-Skyr und ein Natur-Quark sind deshalb häufig die bessere Wahl als stark gesüsste Varianten. Das gilt besonders dann, wenn du das Produkt regelmässig isst.

Vorsicht bei Fruchtvarianten

Ein Erdbeer-, Vanille- oder anderes Dessert-Produkt im Skyr-Regal wirkt auf den ersten Blick oft genauso gesund wie die Naturvariante. Doch ein Blick auf die Nährwerte lohnt sich.

Durch zugesetzten Zucker können Kalorien und Kohlenhydrate deutlich höher liegen. Gleichzeitig kann der Proteinanteil geringer sein. Das bedeutet nicht, dass du solche Produkte grundsätzlich meiden musst. Wenn du aber möglichst viel Protein bei wenig Zucker möchtest, solltest du die Etikette vergleichen.

So wird Natur-Skyr oder Quark zum Frühstück

Naturprodukte müssen übrigens nicht langweilig schmecken. Du kannst sie beispielsweise mit frischen Beeren, Apfelstücken oder einer kleinen Portion Nüssen kombinieren. Auch Haferflocken oder Chiasamen passen gut dazu. So kannst du Geschmack, Ballaststoffe und weitere Nährstoffe ergänzen, ohne auf stark gesüsste Fertigvarianten zurückgreifen zu müssen.

Also: Skyr oder Quark?

Die Antwort ist einfacher, als viele denken: Beide können eine gute Wahl sein.

Skyr hat beim Protein einen kleinen Vorsprung, Quark liegt bei den Kalorien ungefähr gleichauf. Einen grossen gesundheitlichen Unterschied macht das allein aber nicht. Wenn du vor dem Kühlregal stehst, solltest du deshalb nicht stundenlang über Skyr oder Quark grübeln. Schau lieber auf die Zutatenliste und die Nährwerttabelle, denn besonders bei Zucker und Zusätzen lohnt sich der Vergleich.

Und am Ende darf natürlich auch der Geschmack entscheiden: Wenn du Quark lieber magst, musst du nicht auf Skyr umsteigen, und umgekehrt.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.