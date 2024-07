Über die Ernährungsexpertin

Prof. Dr. Christine Brombach (61) ist Dozentin an der ZHAW Life Sciences und Facility Management in Wädenswil ZH. Sie ist Mitglied in mehreren Fachnetzwerken, wie der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, im Vorstand des Zürcher Ernährungsforums und Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wo sie die Fachgruppe Ernährungsberatung leitet. Ausserdem ist sie Co-Autorin des Buches «Klimatopf», welches sie gemeinsam mit der Pädagogin Franziska Stöckli verfasst hat.