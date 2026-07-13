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Clever essen
Warum kalte Pasta und Kartoffeln plötzlich weniger Kalorien haben

Das gilt übrigens auch für Pasta und Reis. Denn die Stärkebeilagen schlagen nicht so auf die Figur, wenn sie vorgekocht und über Nacht ausgekühlt werden.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Reis, Pasta und Kartoffeln vom Vortag haben weniger Kalorien, wenn sie über Nacht – oder auch länger – kühl gestellt wurden. Sogar, wenn du sie wieder aufwärmst.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stärkehaltige Lebensmittel wie Reis, Pasta und Kartoffeln enthalten nach Abkühlen weniger Kalorien
  • Resistente Stärke entsteht beim Erkalten, zählt zu Ballaststoffen und liefert keine Kalorien
  • Kartoffeln vom Vortag haben etwa 10 Prozent weniger verdauliche Stärke
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Schweizer Illustrierte

Sich Low oder gar No Carb zu ernähren, ist eine Lebenseinstellung und gerade sehr beliebt. So wird auf Stärkebeilagen gerne verzichtet, da sie leider als Dickmacher verpönt sind. Aber: Reis, Pasta und Kartoffeln vom Vortag haben weniger Kalorien, wenn sie über Nacht – oder auch länger – kühl gestellt wurden. Denn beim Abkühlen erhitzter, stärkehaltiger Lebensmittel entsteht die sogenannte resistente Stärke. Sie zählt zu den Ballaststoffen, passiert den Dünndarm unverdaut und liefert folglich auch keine Kalorien.

Auch Pasta schlägt aufgewärmt kalorienmässig weniger zu Buche.
Foto: Getty Images

Kartoffeln vom Vortag enthalten also rund zehn Prozent weniger verdauliche Stärke als frisch gekochte. Auch dann, wenn sie nach dem Abkühlen wieder erhitzt werden. Also auch wenn wir etwa Bratkartoffeln daraus machen. Aber aufgepasst: Die durch das Erkalten verminderten Kalorien sind leider schnell ausgeglichen, wenn man mit viel Öl oder Rahm als Zutat arbeitet. Also den Kartoffelsalat lieber mit Gemüsebouillon und etwas Essig oder einer leichten Joghurtsauce anmachen. Und den Reis oder die Teigwaren einfach nochmals schnell ins kochende Wasser geben, statt sie in viel Butter knusprig auszubraten.

Auch mit vorgekochtem und abgekühltem Reis kann man auf Dauer abnehmen.
Foto: LightRocket via Getty Images
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