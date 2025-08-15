Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Frau Etter, kann ein Baby schon übergewichtig sein?

Ich habe in meiner Praxis noch nie ein übergewichtiges Baby betreut. Babys haben von Natur aus einen höheren Fettanteil, das ist völlig normal und ungefährlich. Ein Baby trinkt so viel, wie es benötigt, und hört auf, wenn es satt ist. Eltern dürfen ihrem Kind vertrauen.

Ab welchem Alter wird es kritisch, wenn ein Kind zu viel wiegt?

Fachpersonen nutzen Perzentilenkurven, um Gewicht und Körperlänge in Relation zu setzen. Dabei gibt es eine grosse Bandbreite dessen, was als «normal» gilt. Es ist daher wichtig, dass Eltern nicht zu früh vergleichen oder beurteilen. Wenn ein Kind plötzlich mehr Gewicht zulegt, als es in die Länge wächst, wird die Fachperson genauer hinschauen.

Die beste Prävention für Übergewicht bei Kindern: Mit gutem Beispiel vorangehen. Foto: imago/photothek

Sind Kinder übergewichtiger Eltern eher gefährdet, übergewichtig zu werden?

Ja, Fachpersonen betrachten Adipositas heute als chronische Erkrankung, bei der die Gene eine bedeutende Rolle spielen. Allerdings ist der Ursprung medizinisch noch nicht vollständig geklärt. Bei hochgewichtigen Menschen scheint das natürliche Regulationssystem des Körpergewichts gestört zu sein. Trotz intensiver Forschung gibt es keine abschliessende Erklärung. Eine ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung sind jedoch wichtige präventive Massnahmen – für alle Eltern.

Eliane Etter arbeitet als Ernährungsberaterin FH SVDE in ihrer eigenen Praxis (www.wuerfelmenue.ch), die ausschliesslich auf Kinder und Jugendliche spezialisiert ist. Etter ist Medienverantwortliche der Fachgruppe Adipositas beim SVDE und Mitglied des Fachverbands Adipositas im Kindes- und Jugendalter (akj). Foto: zVg

Was, wenn mein Kind kaum Früchte und Gemüse essen will?

Eltern haben die Aufgabe, zu jeder Mahlzeit auch Gemüse, Früchte und proteinhaltige Lebensmittel anzubieten. Kinder orientieren sich oft am Vorbild der Erwachsenen. Spielerische Ansätze können helfen, die Neugier zu wecken: Lassen Sie Ihr Kind Erbsen mit einem Zahnstocher essen oder Brot aus einer Gemüsesuppe «fischen». Vermeiden Sie Druck, denn dieser führt selten zum Ziel. Bieten Sie stattdessen unaufgeregt eine Vielfalt an Lebensmitteln an. Zeigen Sie keine übertriebene Freude, wenn Ihr Kind bei einer Mahlzeit Gemüse isst, aber strafen Sie es auch nicht, wenn es das nicht tut. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.

Sollte man ein zu schweres Kind auf Diät setzen?

Eine Diät zur Gewichtsabnahme ist für Kinder nicht geeignet. Legen Sie den Fokus auf die Umsetzung ausgewogener Mahlzeiten. Bieten Sie Ihrem Kind alle Nährstoffe pro Mahlzeit an? Manchmal ergibt sich schon durch diese kleine Umstellung eine Gewichtsstabilisation. Manchmal ist die Umsetzung schwierig und ungewohnt, und so suchen wir in der Beratung nach individuellen Ideen und Möglichkeiten, kleine Änderungen in den Kinderalltag zu integrieren. Meistens kommen von den Kindern direkt sehr gute Ideen, die wir nutzen.

Was sind die gesundheitlichen Risiken bei übergewichtigen Kindern?

Die grösste gesundheitliche Belastung bei Kindern mit Übergewicht ist die psychische: Mobbing und Ausgrenzung sind leider häufig. Hier müssen wir als Gesellschaft ansetzen und sofort handeln. Zusätzlich kann es bereits im Kindesalter zu Stoffwechselveränderungen kommen, welche vom Kinderarzt behandelt werden müssen.

Wenn nicht durch Diät – wie gelingt die Gewichtsregulation am besten?

Eine Umstellung auf eine ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung ist grundsätzlich wichtig, egal, wie schwer das Kind ist. Ob sich nach der Umstellung das Gewicht «normalisiert», liegt jedoch nicht vollständig in unserer Hand. Es gibt unterschiedliche Körperformen und diverse genetische Voraussetzungen, und alle sind in Ordnung.

Wie soll man mit Kindern über ihr Übergewicht sprechen?

Ändern Sie als Eltern den Gesprächsfokus. Sprechen Sie nicht von Übergewicht, sondern fragen Sie Ihr Kind, wie es seinen Körper gut und wertschätzend umsorgen kann. Lehren Sie Ihrem Kind Selbstfürsorge, auch in Bezug auf den Körper. Was braucht der Körper, damit er sich gesund entwickeln kann, unabhängig von der Körperform? Die gesunde Körperform ist bei jedem Menschen anders und individuell. Ich empfehle, das Thema nicht unnötig aufzubauschen. Es ist auch nicht nötig, Lebensmittel in «gesund» und «ungesund» einzuteilen. Leisten Sie Ihren Teil, und bieten Sie eine ausgewogene Ernährung an – mit Gemüse, Salat, einem Stärkeprodukt und proteinhaltigen Lebensmitteln. Verwenden Sie vor allem unverarbeitete Produkte.

Nehmen Kinder in der Pubertät eher zu?

Das ist unterschiedlich. Jungen legen in der Pubertät oft an Muskelmasse zu, während Mädchen eher Fettmasse aufbauen. Beides ist hormonell bedingt und völlig normal. Nur ist Muskelmasse von den Jungs gewollt und willkommen. Bei den Mädchen ist dieser Prozess meist mit Frust verbunden und mit dem Wunsch, nicht zuzunehmen oder abzunehmen. Es ist völlig normal, in der Pubertät an Gewicht zuzunehmen, das ist so vorgesehen.