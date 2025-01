Ernährungs- und Tennis-Crack

Nadia Leuenberger (35) ist Fachexpertin für Sporternährung, Ernährungsberaterin SVDE und arbeitet bei Peak Nutrition GmbH am Hirslanden Medical Center Wankdorf BE. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Athletinnen und Athleten. Ursprünglich wollte Leuenberger Tennisprofi werden, entschied sich jedoch für ein Studium der Ernährungswissenschaften an der Berner Fachhochschule BFH. Heute leitet sie dort am Departement Gesundheit die Praxisausbildung «Ernährung und Diätetik» und spielt Tennis auf der Senioren-Tour.