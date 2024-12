Expertin erklärt, wie Familien die Herausforderungen mit Zöliakie meistern

1. Warum wissen so viele Betroffene nicht, dass sie Zöliakie haben?

«Viele Menschen kennen die Komplexität und Spannbreite der Symptome bei Zöliakie nicht», sagt Ronia Schiftan, Ernährungspsychologin und Co-Präsidentin der IG Zöliakie, einer Patientenorganisation, die sich für die Anliegen von Betroffenen mit Zöliakie einsetzt. «Die Krankheit wird deshalb auch als Chamäleon bezeichnet.» Neben den bekannten Symptomen wie Blähungen, Übelkeit und Bauchschmerzen können Nervosität, Konzentrationsschwierigkeiten, Gelenkschmerzen oder psychische Probleme auf Zöliakie hindeuten. «Selbst Fachpersonen denken oft zu wenig daran, bei ihren Patientinnen und Patienten eine Zöliakie auszuschliessen», sagt Schiftan. Das führe zu einer hohen Dunkelziffer.

2. Wie verhindere ich als Elternteil, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es aufgrund seiner Ernährungsweise kompliziert ist?

Schiftan sagt: «Es ist wichtig, dass Eltern ihre Unsicherheit und Angst nicht ungefiltert auf das Kind übertragen.» Die Sorgen, dass das Kind etwas Falsches essen könnte oder ausgeschlossen werde, seien ganz normal. Allerdings rät die Expertin Eltern, diese Gefühle zuerst selbst zu verarbeiten, da sie oft nicht der Realität entsprechen. «Kinder sind sehr resilient und gehen meist viel entspannter mit der Zöliakie um.» Für sie sei die Diagnose nicht per se etwas Schlimmes, sondern eine Möglichkeit, neue Dinge zu lernen. «Das kann sie stolz und neugierig machen», sagt Schiftan.

3. Wie viel Unterstützung brauchen Kinder mit Zöliakie?

Der Umgang mit der Krankheit sei eine Gratwanderung zwischen der Verantwortung, das Kind zu beschützen, und ihm gleichzeitig gewisse Fähigkeiten zuzutrauen, so die Expertin. «Wer dem Kind sämtliche Entscheidungen abnimmt, entzieht ihm die Selbstwirksamkeit.» Gemäss Schiftan sollte das Ziel sein, das Kind zu bestärken, dass es selbst fähig ist, für sich einzustehen und etwas zu verändern, und ihm dort Unterstützung zu bieten, wo sie benötigt wird. «Das gelingt am besten, indem man das Kind zum Beispiel fragt, ob es selbst in der Mensa bezüglich glutenfreier Optionen anrufen will, oder ob man als Elternteil diese Aufgabe übernehmen soll.»

4. Warum ist ein Hyperfokus auf die Ernährung bei Zöliakie schädlich?

«Das Kind ist mehr als seine Zöliakie», sagt Schiftan. Das Thema darf Raum einnehmen, doch es sollte nicht das Einzige sein, worum es geht. Zöliakie sei nur ein Teil des Lebens, der präsent, und manchmal auch frustrierend sei. «Es ist wichtig, dass das Kind diese Krankheit nicht als einziges Identitätsmerkmal sieht, sondern seine vielen anderen Fähigkeiten und Eigenschaften ebenso anerkennt.»