Nach dem Feierabend, beim Grillieren oder vor dem Fernseher: ein Bier passt immer. Doch wie viele Kalorien nimmt man damit eigentlich auf? Wir verschaffen einen Überblick.

Je höher der Alkoholgehalt eines Biers, umso höher der Nährwert. Auch Zucker und Malz sorgen nicht nur für Geschmack, sondern auch für mehr Kohlenhydrate im Getränk. Welches Bier den Bierbauch am meisten fördert und welches kalorienarm ist, erfahrt ihr hier.

1 Hefeweizen

Das Hefeweizenbier, auch Weisses oder Weissbier genannt, besteht – wie sein Name schon verrät – grösstenteils aus Weizen. Mit seiner leicht fruchtigen Süsse und dem hohen Kohlensäuregehalt erinnert es fast an Limonade, abgesehen von einem Alkoholgehalt von fünf bis sechs Prozent. Kalorienmässig übertrifft es die alkoholfreie Erfrischung: Ein halber Liter Weizenbier schlägt mit 260 kcal zu Buche, 100 Mililiter haben 52 kcal. Eine Limonade liegt durchschnittlich bei nur etwa 40 kcal.

2 Spezialbier

Das Spezialbier ist auch als Pilsener bekannt. Das Spezli ist frisch, herb und leicht im Geschmack. Bei einem Alkoholgehalt von 4,9 Prozent enthält der halbe Liter 210 kcal. Das klingt überschaubar, doch das Spezial gilt als besonders appetitanregend, geniessen Sie es also am besten in Massen und nach dem Essen. Mit 42 kcal pro 100 ml kommt es der durchschnittlichen Limo gleich.

3 Malzbier

Aufgrund seines niedrigen Alkoholgehalts (circa 1,5 Prozent) zählt es beinahe als alkoholfrei und müsste eigentlich zu den figurfreundlichen Getränken gehören. Da es auch gebraut, aber nicht richtig vergärt wird, wird es mitunter nicht als richtiges Bier betrachtet. Die dunkle Farbe wird durch den Zusatz von Zuckercouleur erreicht, kalorienarmer als normales Bier ist das Getränk also nicht. Der halbe Liter enthält etwa 205 kcal, 100 ml liegen bei 41 kcal. Allerdings gibt es unterschiedliche Malzbiere, hier lohnt sich ein Blick auf die Nährwerttabelle. Zudem ist das Getränk reich an Vitamin B1 und besonders bei Sportlern beliebt.

4 Ale

Das Ale ist ein meist bernsteinfarbenes, englisches Bier, dessen Alkoholgehalt je nach Brauart zwischen 4,5 und 6,5 Prozent liegt. Es ist relativ arm an Kohlensäure und leicht bitter im Geschmack. Die alkoholärmeren Varianten sind mit 195 kcal relativ leicht. 100 Milliliter Ale enthalten im Durchschnitt 39 kcal und damit weniger als die gleiche Menge fettarmer Milch.

5 Starkbier

Angesichts seines hohen Alkoholgehalts (mindestens 6,5 Prozent) verwundert es kaum, dass Starkbier 61 kcal pro 100 ml enthält. Ein halber Liter des vorwiegend dunklen Bieres hat mit 305 kcal mehr Kalorien als ein kleines Stück Schwarzwälder Kirschtorte.

6 Alkoholfreies Bier

100-125 kcal enthält ein halber Liter alkoholfreies Bier, 100 Milliliter haben circa 20 kcal. Der gesunde Durstlöscher ist reich an Mineralstoffen und Kohlensäure, jedoch nicht ganz so geschmacksintensiv wie seine alkoholhaltigen Vorbilder.

Kalorientabelle von Schweizer Biermarken (100 ml)

Feldschlösschen Original 37 kcal Feldschlösschen 1876 37 kcal Feldschlösschen Blanche 45 kcal Feldschlösschen Panaché 38 kcal Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch 33 kcal Chopfab Bier, hell 42 kcal Calanda Lager 38 kcal Farmer (Landi) 37 kcal Eichhof Lager 41 kcal Eichhof Trübe 44 kcal Eichhof Barbara 54 kcal Eichhof Kloster 42 kcal Eichhof Alkoholfrei 23 kcal Falken Lager 43 kcal

