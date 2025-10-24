Je höher der Alkoholgehalt eines Biers, umso höher der Nährwert. Auch Zucker und Malz sorgen nicht nur für Geschmack, sondern auch für mehr Kohlenhydrate im Getränk. Welches Bier den Bierbauch am meisten fördert und welches kalorienarm ist, erfahrt ihr hier.
Hefeweizen
Das Hefeweizenbier, auch Weisses oder Weissbier genannt, besteht – wie sein Name schon verrät – grösstenteils aus Weizen. Mit seiner leicht fruchtigen Süsse und dem hohen Kohlensäuregehalt erinnert es fast an Limonade, abgesehen von einem Alkoholgehalt von fünf bis sechs Prozent. Kalorienmässig übertrifft es die alkoholfreie Erfrischung: Ein halber Liter Weizenbier schlägt mit 260 kcal zu Buche, 100 Mililiter haben 52 kcal. Eine Limonade liegt durchschnittlich bei nur etwa 40 kcal.
Spezialbier
Das Spezialbier ist auch als Pilsener bekannt. Das Spezli ist frisch, herb und leicht im Geschmack. Bei einem Alkoholgehalt von 4,9 Prozent enthält der halbe Liter 210 kcal. Das klingt überschaubar, doch das Spezial gilt als besonders appetitanregend, geniessen Sie es also am besten in Massen und nach dem Essen. Mit 42 kcal pro 100 ml kommt es der durchschnittlichen Limo gleich.
Malzbier
Aufgrund seines niedrigen Alkoholgehalts (circa 1,5 Prozent) zählt es beinahe als alkoholfrei und müsste eigentlich zu den figurfreundlichen Getränken gehören. Da es auch gebraut, aber nicht richtig vergärt wird, wird es mitunter nicht als richtiges Bier betrachtet. Die dunkle Farbe wird durch den Zusatz von Zuckercouleur erreicht, kalorienarmer als normales Bier ist das Getränk also nicht. Der halbe Liter enthält etwa 205 kcal, 100 ml liegen bei 41 kcal. Allerdings gibt es unterschiedliche Malzbiere, hier lohnt sich ein Blick auf die Nährwerttabelle. Zudem ist das Getränk reich an Vitamin B1 und besonders bei Sportlern beliebt.
Ale
Das Ale ist ein meist bernsteinfarbenes, englisches Bier, dessen Alkoholgehalt je nach Brauart zwischen 4,5 und 6,5 Prozent liegt. Es ist relativ arm an Kohlensäure und leicht bitter im Geschmack. Die alkoholärmeren Varianten sind mit 195 kcal relativ leicht. 100 Milliliter Ale enthalten im Durchschnitt 39 kcal und damit weniger als die gleiche Menge fettarmer Milch.
Starkbier
Angesichts seines hohen Alkoholgehalts (mindestens 6,5 Prozent) verwundert es kaum, dass Starkbier 61 kcal pro 100 ml enthält. Ein halber Liter des vorwiegend dunklen Bieres hat mit 305 kcal mehr Kalorien als ein kleines Stück Schwarzwälder Kirschtorte.
Alkoholfreies Bier
100-125 kcal enthält ein halber Liter alkoholfreies Bier, 100 Milliliter haben circa 20 kcal. Der gesunde Durstlöscher ist reich an Mineralstoffen und Kohlensäure, jedoch nicht ganz so geschmacksintensiv wie seine alkoholhaltigen Vorbilder.
Kalorientabelle von Schweizer Biermarken (100 ml)
Feldschlösschen Original
37 kcal
Feldschlösschen 1876
37 kcal
Feldschlösschen Blanche
45 kcal
Feldschlösschen Panaché
38 kcal
Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch
33 kcal
Chopfab Bier, hell
42 kcal
Calanda Lager
38 kcal
Farmer (Landi)
37 kcal
Eichhof Lager
41 kcal
Eichhof Trübe
44 kcal
Eichhof Barbara
54 kcal
Eichhof Kloster
42 kcal
Eichhof Alkoholfrei
23 kcal
Falken Lager
43 kcal
