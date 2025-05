Apfelessig ist ein wahrer Alleskönner für dein Wohlbefinden.

Darum gehts Apfelessig: vielseitiges Hausmittel mit gesundheitsfördernden Eigenschaften

Unterstützt Blutzuckerregulation, Cholesterinwerte, Blutdruck und Gewichtsabnahme

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Apfelessig hat sich als vielseitiges Hausmittel etabliert und wird nicht nur in der Küche verwendet, sondern auch in vielen Gesundheitsbereichen geschätzt. Der fermentierte Saft aus Äpfeln besitzt entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften, die ihn zu einem beliebten Mittel für die Unterstützung der Gesundheit machen. Hier sind neun überraschende Bereiche, in denen Apfelessig positive Effekte haben könnte.

1 Unterstützt die Blutzuckerregulation

Apfelessig kann helfen, deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, indem er die Geschwindigkeit verlangsamt, mit der sich der Magen entleert. Das verhindert, dass Kohlenhydrate schnell in Zucker umgewandelt werden. Insbesondere Menschen mit Typ-2-Diabetes berichten von einer Verbesserung ihrer Blutzuckerwerte, wenn sie regelmässig Apfelessig in ihre Ernährung integrieren.

2 Fördert gesunde Cholesterinwerte

Wenn du regelmässig Apfelessig zu dir nimmst, kannst du von einer Verbesserung deiner Cholesterinwerte profitieren. Es wurde beobachtet, dass der Essig den «guten» HDL-Cholesterinspiegel steigert und gleichzeitig die Triglyceridwerte senkt. Besonders Personen, die bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel oder ein Diabetesrisiko haben, könnten von dieser Wirkung profitieren.

3 Hilft beim Senken des Blutdrucks

Apfelessig hat in einigen Fällen gezeigt, dass er den systolischen Blutdruck (den oberen Wert) senken kann. Diese Wirkung könnte auch mit einer begleitenden Gewichtsabnahme zusammenhängen, die bei regelmässiger Einnahme des Essigs beobachtet wurde. Die genaue Wirkung auf den Blutdruck ist jedoch noch nicht vollständig geklärt.

4 Unterstützt beim Abnehmen

Apfelessig kann dabei helfen, dein Sättigungsgefühl zu verlängern und den Appetit zu zügeln. Dadurch fällt es dir leichter, die Nahrungsaufnahme zu reduzieren. Personen, die Apfelessig in ihre tägliche Ernährung aufnehmen, berichten häufig von einer langsamen, aber stetigen Gewichtsabnahme. Besonders bei Übergewichtigen zeigte sich, dass Apfelessig dabei helfen kann, den Body-Mass-Index (BMI) zu senken.

5 Fördert die Verdauung

Da Apfelessig deine Verdauungssäfte anregen kann, ist er besonders für Menschen geeignet, die mit Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Sodbrennen zu kämpfen haben. Der Essig wirkt als natürliche Hilfe, indem er das Wachstum von gesunden Bakterien im Darm fördert und schädliche Mikroorganismen bekämpft.

6 Kann Hautprobleme lindern

Apfelessig wird immer wieder als Hausmittel gegen Hautprobleme wie Ekzeme oder Akne verwendet. Er hilft, das Wachstum von Bakterien zu hemmen, die Hautreizungen verursachen können. Jedoch sollten Hautanwender vorsichtig sein, da Apfelessig bei empfindlicher Haut auch Reizungen hervorrufen kann.

7 Verbessert die Stimmung

Einige Menschen berichten, dass Apfelessig eine positive Wirkung auf ihre Stimmung hat und Symptome von Niedergeschlagenheit mildern kann. Durch seine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel könnte der Essig helfen, emotionale Schwankungen zu stabilisieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Also ganz nach dem Motto «Sauer macht lustig» einfach mal des Öfteren zum Essig greifen.

8 Schützt die Gehirngesundheit

Apfelessig enthält Antioxidantien, die eine schützende Wirkung auf dein Gehirn haben können. Diese Antioxidantien können helfen, Entzündungen zu reduzieren und somit dein Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz zu senken. Obwohl die Forschung noch in den Anfängen steckt, zeigen die bisherigen Hinweise vielversprechende Ansätze.

9 Pflege für gesunde und glänzende Haare

Auch in der Haarpflege hat Apfelessig seinen festen Platz. Als natürliche Spülung kann er helfen, Rückstände von Stylingprodukten und Kalk aus deinem Haar zu entfernen. Gleichzeitig gleicht er den pH-Wert der Kopfhaut aus, was Schuppenbildung und Juckreiz vorbeugen kann. Viele schwören auf eine Mischung aus einem Teil Apfelessig und drei Teilen Wasser als letzte Spülung nach dem Waschen – das Ergebnis: mehr Glanz, weniger Frizz und ein frisches, sauberes Haargefühl. Wichtig ist, dass du den Essig gut ausspülst und ihn nicht unverdünnt aufträgst, um Kopfhaut und Haar nicht zu sehr zu reizen.

Wie man Apfelessig richtig verwendet

Apfelessig gibt es in flüssiger Form, aber auch als Tabletten oder Kapseln. Der Essig in flüssiger Form hat in der Regel eine Säurekonzentration von vier bis acht Prozent, wobei die Dosierungsempfehlungen je nach Produkt variieren können. Es ist ratsam, auf die Angaben des Herstellers zu achten. Die Einnahme von Apfelessig wird normalerweise für einen Zeitraum von bis zu zwölf Wochen als sicher betrachtet. Was am Apfelessig sonst noch so dran und drin ist, kannst du auch hier in diesem Video sehen.

Sicherheitsaspekte

Apfelessig gilt als unbedenklich, jedoch kann eine langfristige Einnahme zu gesundheitlichen Problemen wie einem niedrigen Kaliumspiegel oder einer Schwächung der Knochen führen. Bei äusserlicher Anwendung sollte er mit Vorsicht verwendet werden, da er bei manchen Menschen Hautreizungen hervorrufen kann. Auch bei der Einnahme in Kombination mit bestimmten Medikamenten, wie Insulin oder Diuretika, sollte Vorsicht geboten sein, da Apfelessig die Wirkung dieser Medikamente beeinflussen könnte