1/5 Zwetschgen lassen sich vielfältig einsetzen.

Christiane Binder

Pfirsiche tropfen, Äpfel knirschen beim Kauen, bei Birnen gibts klebrige Finger. Doch Zwetschgen sind ein idealer Snack, den man auch mal im Büro unfallfrei essen kann. Viel besser als Pflaumen, von denen Zwetschgen eine Unterart sind. Denn bei der Pflaume ist der Kern mit dem Fruchtfleisch verwachsen wie beim Pfirsich. Der locker sitzende Zwetschgenstein hingegen flutscht ganz leicht raus. Weil das Entsteinen so einfach geht, ist die Zwetschge beliebter in Backwaren als die Pflaume. Ausserdem behalten Zwetschgen auch in der Ofenhitze ihre Form und zerfallen nicht.

Wie unterscheiden sich Zwetschgen und Pflaumen?

Was ist genau der Unterschied zwischen den beiden Steinfrüchten? Die gehören zu der gleichen Familie, Zwetschge ist eine Unterart der Pflaumen, und sie unterscheiden sich vor allem in der Form und in der Grösse. Pflaumen sind grösser und haben eine gleichmässig runde, kugel- bis eiförmig Form, Zwetschgen dagegen, eher kleiner und länglich-oval. Pflaumenfleisch lässt sich meist nur schwer vom Stein lösen.

Das gelbe Fruchtfleisch von Zwetschgen ist fester und trockener und lässt sich sehr leicht vom Kern lösen. In der Folge entwickelten sich etliche Arten, zu denen unter anderem auch die grünen Renekloden oder die gelben Mirabellen gehören.

So gesund sind Zwetschgen



Nährwerte und Vitamine (100 g) Kalorien 43 kcal Protein 0,6 g Kolenhydrate 8,8 g Ballaststoffe 2,3 g Vitamin C 4 mg Vitamin B 0,05 mg Kalium 240 mg Phosphor 23 mg Magnesium 8 mg

Das säuerliche Zwetschgenaroma erfrischt, und neben Vitaminen enthält die Frucht viel Kalium, das entwässert und entgiftet. Bei etwa 17 Kalorien pro Stück schlagen sie lang nicht so stark auf die Hüften wie Pralines (80 Kalorien pro Stück), verleihen aber durch ihren hohen Gehalt an Fruchtzucker schnell neue Energie.

Zwetschgen sind immer violett. Pflaumen können auch hellrot, gelb oder grün sein. Frische Zwetschgen fühlen sich an wie ein Handballen, fest und weich zugleich. Glänzend poliert wären sie am schönsten, doch sollte man aufs Polieren verzichten. Der weissliche «Reif» schützt die Frucht vor dem Austrocknen und wird erst vor dem Essen abgewaschen. In der Schweiz ist die Fellenberg-Zwetschge die wichtigste Sorte und die einzige, die auch unter ihrem Namen Fellenberg verkauft wird. Sie kommt aber erst in etwa vier Wochen auf den Markt und wird bis etwa Mitte Oktober geerntet.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Was im Moment als «Zwetschgen» verkauft wird, sind frühe Sorten, meist Cacaks Schöne oder Hanita. Wie alle säuerlichen Früchte entfalten sie ihr Aroma besonders gut in erhitztem Zustand und sind deshalb in Kuchen, Wähen oder Tartes unschlagbar. Die simple Variante als Dessert: Zwetschgen entsteinen und in der Pfanne eine Weile köcheln lassen, bis die Schalen platzen und der Saft austritt. Das Mus unter Quark mischen oder heiss mit einer Glace servieren.

Das Süss-Säuerliche gibt auch pikanten Rezepten einen Dreh. Mit Essig, Thymian, Ingwer, Zimt oder Curry wird ein Chutney aus dem Zwetschgenmus. Spannend ist auch die Kombination Zwetschge und Schimmelpilzkäse. Einfach die Zwetschgen halbieren, den Stein entfernen und ein Stückchen Roquefort oder Gorgonzola einpassen und im Ofen ein paar Minuten schmoren.

Das Gespann Zwetschgen und Feta funktioniert gut als Auflauf. Das geht ganz einfach: Entsteinte Früchte mit einer Creme aus Eigelb, Crème fraîche, eventuell Vanillemark und Pflaumenschnaps sowie geriebenem Schafskäse übergiessen und mit einer Haube aus Eischnee krönen. Im Backofen wird draus ein interessantes Gratin.