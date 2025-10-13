Natürlich helfen die richtigen Medikamente bei vielen Beschwerden, aber immer mehr Studien legen inzwischen nahe, dass vor allem bei Entzündungen im Körper auch die Ernährung eine grosse Rolle spielt.

Darum gehts Bestimmte Lebensmittel helfen, Entzündungen zu lindern und zu vermeiden

Heidelbeeren, Ingwer und grüner Tee sind besonders effektiv

An und für sich sind Entzündungen ein positives Zeichen, schliesslich zeigt der Körper damit, dass er Eindringlinge bekämpft. Aber manchmal bestehen sie, obwohl sie nicht gebraucht werden. Solch chronische Inflammation wird beispielsweise mit Krebs, Herzkrankheiten und sogar Depressionen in Verbindung gebracht.

Die richtigen Lebensmittel zu essen hilft bei Entzündungen

Es gibt aber eine gute Nachricht: Viele Nahrungsmittel sind in der Lage, die Beschwerden zu lindern, und können ganz leicht in Ihren Ernährungsplan aufgenommen werden!

«Viele experimentelle Studien haben gezeigt, dass Komponenten von Lebensmitteln oder Getränken eine entzündungshemmende Wirkung haben können», erklärte Dr. Frank Hu, Professor für Ernährung und Epidemiologie an der Harvard School of Public Health gegenüber 'Harvard Health Publications'.

Diese Lebensmittel kämpfen gegen Entzündungen

Welche Nahrungsmittel dabei besonders wirksam sind? Vor allem Heidelbeeren, Ingwer, Kakao und grüner Tee sind effektiv bei Entzündungen. Wie 'mindbodygreen' vorschlägt, ist eine Kombination aus diesen Zutaten besonders gut: Man kann sich einfach einen Smoothie mit Kokosmilch als Basis mixen. Um die entzündungshemmende Wirkung zu verstärken, kann man Ergänzungsmittel wie Tragant oder Schlafbeere hinzugeben. Voilà, fertig ist der gesunde Smoothie!

Weitere Nahrungsmittel, die entzündungshemmend sind: Fettfisch, Nüsse, grünes Blattgemüse, Tomaten, Olivenöl, Erdbeeren, Kirschen und Orangen.

Die Liste von den entzündungshemmenden Lebensmitteln

Heidelbeeren Ingwer Grüner Tee Lachs Nüsse Grünes Blattgemüse Tomaten Olivenöl Erdbeeren Kirschen Orangen Kurkuma Ananas Kreuzkümmel Chia-Samen und Leinsamen

Diese Nahrungsmittel bewirken das Gegenteil

Allerdings ist es auch wichtig zu wissen, welche Lebensmittel genau das Gegenteil bewirken und Entzündungen sogar noch fördern: Ihrem Körper wenig Gutes tun sie nämlich mit raffinierten Kohlenhydraten, die beispielsweise in Weissbrot, Gebäck, frittiertem Essen, rotem und verarbeitetem Fleisch, Limo und anderen zuckerhaltigen Getränken enthalten sind.

«Einige der Nahrungsmittel, die mit einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes und Herzkrankheiten in Verbindung gebracht werden, werden auch mit übermässigen Entzündungen assoziiert», betonte Dr. Hu. «Das ist nicht überraschend, weil Inflammation ein wichtiger Mechanismus ist, der der Entwicklung dieser Krankheiten zugrunde liegt.» (CM)



