Diese Zutat sollte unbedingt in euer Frühstück

Eine besondere Zutat im Frühstück soll beim Abnehmen helfen. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie. Was sollte also beim Zmorge nicht fehlen?

1/11 Eine gewisse Zutat im Frühstück soll laut einer Studie des «British Medical Journals» besonders gut helfen, den Stoffwechsel schon morgens in Schwung zu bringen.

Darum gehts Beeren unterstützen gesunde Gewichtsabnahme und halten Kilos fern

Beeren sind kalorienarm und reich an Vitaminen und Ballaststoffen

Studie mit 124'000 Teilnehmern von 1986 bis 2011 durchgeführt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Er ist der grösste Feind beim Abnehmen: der Jo-Jo-Effekt. Nachdem wir mühevoll ein paar Kilo runtergehungert haben, setzen sich diese gleich wieder an, sobald man mit der Diät aufhört. Langfristig gesehen sind Diäten also nicht die optimale Lösung, um sein Gewicht zu halten.

Auf eine gesunde, vollwertige und ausgeglichene Ernährung umzustellen, ist viel wichtiger als der Verzicht auf gewisse Lebensmittel. Der Stoffwechsel läuft so optimal und hilft dabei, mehr Erfolg beim Abnehmen zu erzielen.

Eine gewisse Zutat im Frühstück soll laut einer Studie des British Medical Journals dabei besonders gut helfen, den Stoffwechsel schon morgens in Schwung zu bringen.

Beeren sollten in keinem Zmorge fehlen

Einer universitätsübergreifenden Erhebung von britischen und US-amerikanischen Ernährungswissenschaftlern zufolge, die im «British Medical Journal» erschienen ist, sollten im Zmorge auf keinen Fall Beeren fehlen. Denn diese sind nicht nur sehr gesund, weil sie reich an Vitaminen sind, sondern sind sie auch kalorienarm. Morgens können sie ohne schlechtes Gewissen in grossen Mengen verzehrt werden, da der Körper den Fruchtzucker auf leeren Magen besonders leicht verarbeiten kann. Auch sind Beeren reich an Ballaststoffen, was lange satt macht.

Das Beste an Beeren: Die Kilos bleiben angeblich langfristig weg und kommen nicht wieder zurück. Die in den Beeren enthaltenen Ketone – der Stoff, der Himbeeren und Co. das intensive Aroma verleiht – unterstützen unseren Stoffwechsel, was eine schnelle Fettverbrennung mit sich bringt.

Geniessen lassen sich Beeren in allen Formen und Farben als Zutat im Joghurt oder im Smoothie. Egal, ob frisch oder gefroren, Beeren entfalten in beiden Varianten ihre Vorzüge. Integriert man Beeren in sein Frühstück, kann man seinen Körper beim Abnehmen auf gesunde Weise unterstützen und sein Traumgewicht halten.

Messung erfolgte über 25 Jahre

Die Erhebung der Daten für die Studie erfolgte von 1986 bis 2011. Gesammelt wurden Ernährungsgewohnheiten und Gewichtsdaten von 124'000 Frauen und Männern. Die Auswertung der Studie zeigte, dass Beeren einen unverzichtbaren Teil einer ausgewogenen Ernährung darstellen.

Es zeigte sich, dass die Teilnehmer, die während diesem Zeitraum mehr Flavonoide zu sich nahmen als die übrigen Teilnehmenden, weniger anfällig für eine Gewichtszunahme waren. Flavonoide sind allgemein in Obst, aber vor allem in Erd-, Heidel- und Brombeeren enthalten.

So gesund sind frische Beeren Beeren versüssen uns nicht nur den Sommer, sondern sind auch optimale Zwischenmahlzeiten, hübsche Farbtupfer und beste Vitamin C Lieferanten. Was diese Früchtchen sonst noch auf Lager haben und was man aus ihnen feines zaubern kann, zeigt BLICK . Beeren sind eine gesunde Zwischenmahlzeit mit wenig Kalorien. Thinkstock Beeren versüssen uns nicht nur den Sommer, sondern sind auch optimale Zwischenmahlzeiten, hübsche Farbtupfer und beste Vitamin C Lieferanten. Was diese Früchtchen sonst noch auf Lager haben und was man aus ihnen feines zaubern kann, zeigt BLICK . Zum Artikel Mehr

So sieht ein gesundes Frühstück aus In der Schlafphase regenerieren sich viele Zellen des Körpers. Um am Morgen wieder neue Energie zu tanken, empfiehlt sich ein nahrhaftes Frühstück. So starten Sie gesund in den Tag! In der Schlafphase regenerieren sich viele Zellen des Körpers. Um am Morgen wieder neue Energie zu tanken, empfiehlt sich ein nahrhaftes Frühstück. So starten Sie gesund in den Tag! Hier gehts zum Artikel Mehr