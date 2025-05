1/7 Sellerie ist ein wahres Superfood. Foto: Getty Images

Sellerie fördert Verdauung, senkt Blutdruck und Cholesterin

Sellerie ist reich an Vitaminen, Kalzium und Kalium

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Es gibt bestimmt Dinge, die du lieber isst – aber es lohnt sich, öfter mal an einer Selleriestange zu knabbern. Auch als Knolle hat dieses Gemüse eine beeindruckende gesundheitsfördernde Wirkung. In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird Selleriesaft als Heilmittel verwendet, und auch im Ayurveda ist Sellerie sehr beliebt.

Das giftgrüne Gemüse mit seinen langen Stängeln und Blättern ist vielleicht kein Geschmackswunder, aber seine gesundheitlichen Vorteile sprechen für sich: Es steckt voller Vitamine, Kalzium und Kalium, hilft bei Verdauungsproblemen, unterstützt dich beim Abnehmen und tut deiner Haut, deinen Haaren und Nägeln gut.

Egal ob roh oder als Saft – Sellerie lässt sich auf viele Arten in deinen Speiseplan integrieren. Warum du das tun solltest, erfährst du hier.

Diese 9 Effekte hat Sellerie auf deinen Körper

1. Unterstützt deine Verdauung

Sellerie hilft dabei, die Produktion von Magensäure zu regulieren und schützt so deine Verdauungsorgane. Wenn du regelmässig Sellerie isst, leidest du seltener unter Verstopfungen oder Sodbrennen – dank der vielen Ballaststoffe, die deine Darmtätigkeit anregen.

2. Senkt deinen Blutdruck

Der sekundäre Pflanzenstoff Phthalid im Sellerie entspannt die Muskulatur deiner Blutgefässe. Sie weiten sich, das Blut kann besser fliessen – der Blutdruck sinkt und das Risiko für Kalkablagerungen wird geringer. Auch deine Arterien und Gefässe profitieren von den entzündungshemmenden Antioxidantien im Sellerie.

3. Wirkt entgiftend

Durch die bessere Durchblutung von Leber, Nieren und Blase arbeiten diese Organe effizienter und schleusen Giftstoffe schneller aus deinem Körper. Diese Gifte können z. B. aus Medikamenten oder Krankheitserregern stammen. Ausserdem enthält Sellerie die Flavonoide Apigenin und Luteolin, die ebenfalls zur Entgiftung beitragen.

4. Wirkt entzündungshemmend

Die enthaltenen Antioxidantien wie Vitamin C und Beta-Carotin hemmen Entzündungen in deinem Körper. So wird dein Immunsystem gestärkt – Du bist besser vor Erkältungen geschützt. Zusätzlich helfen Glykosid-Verbindungen und Quercetin dabei, Mikro-Entzündungen zu reduzieren, die mit Krankheiten wie Diabetes, Rheuma oder depressiven Verstimmungen in Verbindung stehen.

5. Senkt den Cholesterinspiegel

Vor allem das sogenannte LDL-Cholesterin wirkt sich negativ auf deine Gesundheit aus. Schon zwei Selleriestangen am Tag können helfen, diesen Wert zu senken – unter anderem durch den Wirkstoff Butyl-Phthalid.

6. Unterstützt dich beim Abnehmen

Da Sellerie deine Verdauung ankurbelt und gleichzeitig entschlackend sowie entgiftend wirkt, ist er ideal beim Abnehmen. Er enthält viel Kalium, das harntreibend wirkt und überschüssige Ablagerungen im Gewebe reduziert. Und mit nur 16 Kalorien pro 100 Gramm ist Sellerie ein echtes Diätwunder.

7. Kühlt deinen Körper

Im Sommer sorgt Sellerie für eine natürliche Regulation deiner Körpertemperatur – so schwitzt du weniger.

8. Gut für Haut, Haare und Nägel

Sellerie schützt und regeneriert deine Zellen, was sich positiv auf dein Hautbild auswirkt – Unreinheiten können zurückgehen. Auch deine Haare und Nägel profitieren von den enthaltenen Mineralstoffen wie Kalium, Kalzium und Eisen. Ausserdem helfen Antioxidantien deiner Haut beim natürlichen Schutz vor UV-Strahlung.

9. Neue Energie nach dem Sport

Nach dem Sport ist Selleriesaft ideal: Er füllt deinen Elektrolytspeicher wieder auf und versorgt dich mit Flüssigkeit – dank seines hohen Mineralstoff- und Wassergehalts.

Täglich 300 Milliliter Selleriesaft

Du kannst Sellerie als Saft trinken oder in Stücke geschnitten in Suppen, Eintöpfen und Aufläufen verwenden. Auch roh im Salat oder einfach so schmeckt er gut – wenn dir der Geschmack zusagt.

Falls nicht: Als Saft gemischt mit anderen Gemüse- oder Obstsäften lässt sich Sellerie leichter trinken. Alles, was du brauchst, ist ein Standmixer oder Smoothie-Maker.

Damit der Saft seine volle Wirkung entfalten kann, solltest du täglich etwa 300 Milliliter pur trinken – am besten morgens auf nüchternen Magen.

Worauf du beim Kauf achten solltest

Achte beim Einkauf auf eine kräftig grüne Farbe. Die Stangen sollten knackig und fest sein, nicht weich oder matschig.

Hast du deinen Sellerie einmal gekauft, kannst du ihn im Kühlschrank oder in einem kühlen, dunklen Keller lagern – dort hält er sich einige Wochen. Wird er weich, solltest du ihn schnell verbrauchen.