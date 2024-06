Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Es gibt einige Lebensmittel, die man als Beauty-Helfer einsetzen kann.

Wer an Schönheitspflege und Anti-Aging denkt, denkt meist an Cremes, Lotionen und Power-Seren. Man kann sich aber auch schön essen: Bestimmte Lebensmittel enthalten viele wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme, die ideale Helfer für ein jugendliches Aussehen sind.

1 Süsskartoffeln

Die süsse Kartoffel aus Südamerika hat mehrere schlagkräftige Argumente: Vitamin A ist darin in grösseren Mengen enthalten und fördert Neubildung und Regeneration der Haut.

Die süsse Kartoffel aus Südamerika hat mehrere schlagkräftige Argumente: Vitamin A ist darin in grösseren Mengen enthalten und fördert Neubildung und Regeneration der Haut.

2 Rotwein

Wenn das nicht ein Aufsteller für alle Geniesser ist! Rotwein ist tatsächlich ein Anti-Aging-Drink, weil der gegärte Traubensaft viel Flavonoide und Resveratrol enthält. Diese Stoffe schützen das Immunsystem vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel der starken UV-Strahlung im Sonnenlicht. Ausserdem schützen Flavonoide Herz und Kreislauf – darauf ein Prost! Natürlich sollte Rotwein nur in Massen getrunken werden, um der Gesundheit nicht zu schaden.

3 Dunkle Schokolade

Die Bitterstoffe im Kakao sorgen für eine gesunde Bakterienflora im Darm, was die Verdauung unterstützt. Alle Nährstoffe daraus können ausserdem optimal verwertet werden. Dunkle Schokolade (Achtung, mindestens 80 % Kakaoanteil) enthält auch schützende Flavonoide.

4 Rüebli

Rüebli enthalten sehr viel Beta-Carotin und Vitamin A, was die Haut pflegt und ihre Geschmeidigkeit erhält. So bleibt Feuchtigkeit besser im Gewebe und die Zellen können sich schneller regenerieren. Mit ein bisschen Öl oder Fett wird das Carotin vom Körper optimal aufgenommen.

5 Kurkuma

Dieses Gewürz kommt aus Indien und schmeckt vor allem zu Reis, Gemüse und Poulet. Kurkuma enthält viele Antioxidantien, welche die Haut vor UV-Strahlen, Abgasen und sonstigen schädlichen Einflüssen von aussen schützt. Kurkuma fördert zudem die Durchblutung, was die Haut glatter und reiner werden lässt.

6 Mandeln

Mandeln sind unglaublich reich an Vitamin E. Dieses Vitamin ist notwendig für die Reparatur von Hautzellen. Es schützt die oberste Zellschicht auf der Haut und beschleunigt die Verarbeitung von Proteinen. Diese wiederum verlangsamen die Hautalterung und helfen bei der Regeneration.

7 Heidelbeeren

Diese Beeren sind kleine Powerpakete. Die Antioxidantien erhalten die Straffheit der Haut für längere Zeit und binden freie Radikale, die beim Energiestoffwechsel entstehen. Freie Radikale beschleunigen die Hautalterung, deswegen sind Vitamin A und Flavonoide aus den Heidelbeeren so wichtig, um diese einzufangen.

Heidelbeeren schmecken nicht nur gut, sie stecken auch voller gesunder Inhaltsstoffe.

8 Avocado

Avocados haben viel Fett, was in diesem Fall nicht schädlich ist. Die ungesättigten Fettsäuren helfen nämlich dabei, Ihre Haut glatt und geschmeidig zu erhalten. Die Vitamine A und E unterstützen dabei zusätzlich. Und das Kalium in der Frucht schützt die Zellen vor Angriffen von aussen. Avocado schmeckt übrigens zu dunklen Brötchen ganz hervorragend.

Kaum ein Lebensmittel ist so vielseitig wie die Avocado. Sie liefert lebenswichtige Vitamine, Nährstoffe, hilft gegen Stress, macht schönes Haar – und soll sogar gegen Krebs helfen.

9 Grünkohl

Nur wenige Gemüsesorten haben so viele förderliche Inhaltsstoffe wie Grünkohl. Neben Vitamin A, C, Kalium und Ballaststoffen liefert das Wintergemüse auch noch Kalzium, welches wichtig für die Stärkung der Zähne ist. Das Vitamin C dient unter anderem als Basis für die Produktion von Kollagen. Diese Fasern polstern die Haut auf und betreiben Anti-Aging wie kein anderer.

10 Traubenkernöl

Traubenkernöl ist relativ unbekannt, verfügt aber über viele Vorteile für das Anti-Aging-Kur. Neben viel Vitamin C und Vitamin A, die auf die Haut sehr positiv wirken, enthält Traubenkernöl eine grosse Menge an schützenden Antioxidantien, die die Haut straff halten. Traubenkernöl macht sich besonders gut in Salatdressings oder Dips.

Mit Anti-Aging-Food könnt ihr euer jugendliches Aussehen am wirksamsten erhalten. Denn Nährstoffe, die direkt aufgenommen werden und von innen wirken, sind rein äusserlich angewandten Produkten wie Cremes immer einen Schritt voraus.

Wenn man nicht frühzeitig Falten will, gilt es ein paar Sachen zu beachten.