Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Denn was wir morgens essen, bestimmt mitunter, wie viel Energie wir für den bevorstehenden Tag haben. Diese Fehler sollte man beim Zmorge vermeiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein reichhaltiges Frühstück ist wichtig für Energie

Eiweissreiche Speisen und komplexe Kohlenhydrate sind empfehlenswert

Ein Frühstück sollte vier Komponenten enthalten: Getreide, Milchprodukt, Obst, Getränk War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Morgens sind die Akkus leer. Um wieder Energie zu tanken, müssen wir zuerst einmal ausgiebig – oder wie das Sprichwort sagt, «wie ein Kaiser» – frühstücken. Viele nehmen sich allerdings die Zeit nicht für einen reichhaltigen Zmorge. Der Kaffee wird schnell im Stehen geschlürft, und für feste Nahrung reicht es gar nicht.

Das ist ein Fehler. Denn wer morgens seinem Magen eine vielseitige Mahlzeit verwehrt, der wird nachmittags und abends einen umso grösseren Appetit verspüren. Auch der Heisshunger auf süsse oder salzige Snacks zwischendurch ist grösser. Für einen schwungvollen Start in den Tag eigenen sich eiweissreiche Speisen, die den Stoffwechsel anregen.

Auf komplexe Kohlenhydrate setzen

Eier sind ein wahrer Power-Lieferant und darum besonders empfehlenswert. Sie liefern viel Eiweiss, Vitamine und Mineralstoffe, die wichtig für den Körper sind. Milch- und Sojaprodukte, Quark, Joghurt und Käse haben einen hohen Anteil an Proteinen und können ebenso als wichtiger Energielieferant.

Ratsam ist zudem, auf komplexe Kohlenhydrate zu setzen. Diese sorgen dafür, dass das Sättigungsgefühl länger anhält, da sie den enthaltenen Traubenzucker nur langsam ins Blut abgeben. Heisshunger-Attacken werden so umgangen. Beispiele für Speisen mit komplexen Kohlenhydraten sind Vollkornbrot oder Haferflocken.

Ungesättigte Fette bevorzugen

Fett ist in fast allen Frühstücks-Lebensmitteln enthalten. Dabei ist es wichtig, auf deren Art zu achten. Am besten greift man zu einfach oder mehrfach ungesättigten Fetten. Diese wirken entzündungshemmend und senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Einfach ungesättigte Fette kommen beispielsweise in Nüssen, Sonnenblumenkernen oder Avocado vor. Mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren tut man sich beim Zmorge dagegen eher schwierig: Sie sind vor allem in Fischen wie Makrele oder Hering enthalten.

Die goldene Regel

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte ein ausgiebiges Frühstück vier Komponenten enthalten:

ein Getreideprodukt wie Brot oder Müsli (am besten Vollkorn)

ein Milchprodukt wie Joghurt oder Käse

Obst oder Rohkost

ein Getränk, Kräutertee oder Kaffee sein

Hält man sich an diese vier Regeln, sollten Sie genügend Energie für den Tag haben und keine Heisshunger-Attacken verspüren.

1:51 Klassiker erlebt Revival: Darum sind Haferflocken das perfekte Frühstück

Die schlimmsten Fehler beim Frühstück

Zu spät frühstücken: Für den Stoffwechsel sei es am besten, so früh wie möglich zu frühstücken

Zu wenig Eiweiss: Ein typischer Fehler ist, dass wir zu wenig Proteine frühstücken.

Zu viel Zucker: Pancakes mit Ahornsirup oder Waffeln mit Puderzucker sind sehr beliebt, so wird aber schon am Morgen viel ungesunder Zucker verzehrt.

Was vielen meist nicht bewusst ist: Auch der geliebte Latte Macchiato morgens enthält einige Kalorien und kann diesbezüglich locker mit einer Scheibe Toast mithalten. Wer abnehmen will, der sollte auf den Zuckergehalt des Smoothies oder Fruchtsaft achten oder die Tasse Kaffee gleich schwarz trinken.

Das sollte man nicht täglich zum Frühstück essen Frühstücksvorlieben variieren stark: Während manche zu einer süssen Mahlzeit tendieren, wünschen sich andere nach dem Aufstehen eher etwas Salziges. Wir sagen Ihnen, auf welche Lebensmittel Sie morgens aber besser verzichten sollten. Frühstücksvorlieben variieren stark: Während manche zu einer süssen Mahlzeit tendieren, wünschen sich andere nach dem Aufstehen eher etwas Salziges. Wir sagen Ihnen, auf welche Lebensmittel Sie morgens aber besser verzichten sollten. Zum Artikel Mehr

Sind Bananen zum Frühstück wirklich gesund? Eine Banane ist der perfekte Start in den Tag, wenn man es eilig hat - würde man meinen. Diese Annahme ist falsch: Gesundheitsexperten warnen davor, Bananen zum Frühstück zu essen. Eine Banane ist der perfekte Start in den Tag, wenn man es eilig hat - würde man meinen. Diese Annahme ist falsch: Gesundheitsexperten warnen davor, Bananen zum Frühstück zu essen. Zum Artikel Mehr