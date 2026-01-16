Eine Tasse heisser Kaffee oder Tee – damit beginnen viele ihren Tag. Am Morgen erst einmal warmes Wasser zu trinken, wäre aber eigentlich viel gesünder. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Sonja Zaleski-Körner

Möchte man seinem Körper etwas Gutes tun und auf seine Ernährung achten, lohnt es sich, morgens warmes Wasser zu trinken. In China ist es sogar üblich, den ganzen Tag über auf das heisse Getränk zurückzugreifen, da es als besonders gesund gilt.

Schon ein Glas oder eine Tasse mit abgekochtem Wasser, das man abkühlen lässt, bis es eine angenehme Temperatur zum Trinken hat, wirkt sich in der Früh positiv auf die Verdauung aus. 5 Gründe für warmes Wasser am Morgen:

1. Gut bekömmlich für den Magen

Einen angenehmeren Start in den Tag kann es für den noch nüchternen Magen kaum geben: Warmes Wasser muss nicht erst auf Körpertemperatur gebracht werden und versorgt einen direkt mit Flüssigkeit, was morgens besonders wichtig ist. Am besten wartet man danach noch einige Minuten, bevor man mit dem Frühstück beginnt. Wer mehr Zeit hat, sollte mit der ersten Mahlzeit des Tages noch etwa eine halbe Stunde warten, um das Verdauungssystem erst in Schwung kommen zu lassen.

2. Aktiviert den Stoffwechsel

Durch das erwärmte Wasser wird der Stoffwechsel angekurbelt, was zusätzliche Kalorien verbrennt. Achtet man auf seine Figur, lohnt es sich daher, mit diesem Heissgetränk in den Tag zu starten. Danach verzehrte Nahrung wird durch die Wärme zudem leichter in ihre Bestandteile aufgebrochen, sodass Nährstoffe besser verwertet werden können.

3. Preiswerter Detox-Drink

Auch als Detox-Drink könnte man heisses Wasser bezeichnen, da es vor allem, wenn es wärmer als die Zimmertemperatur getrunken wird, das Schwitzen anregt. Mit dem Schweiss werden über die Haut Gifte ausgeschieden.

Ausserdem wird durch das Trinken, wie beschrieben, die Verdauung angeregt und der Körper mit Flüssigkeit versorgt. Dies ist für funktionierende Stoffwechselprozesse essenziell, die unter anderem zur Verwertung, Umwandlung, sowie zum Abtransport von unbrauchbaren Stoffen beitragen.

4. Entkrampfende Wirkung

Wacht man mit Bauchschmerzen auf, kann warmes Wasser schmerzlindernd wirken, da es im Gegensatz zu kalten Getränken den Magen entkrampft. Auch bei Periodenschmerzen, durch die häufig der ganze Bauchraum angespannt ist, kann das Heissgetränk helfen.

5. Als Hausmittel bei Erkältungen

Dass heisser Tee oder Hühnersuppe gesund sind und bei Erkältungen für eine möglichst schnelle Genesung sorgen, ist den meisten bekannt. Die Hitze soll es den Viren erschweren, sich zu vermehren, und durch die zu sich genommene Flüssigkeit kann der Körper effektiv arbeiten. Doch auch Wasser, welches man erhitzt, hat diese positive Wirkung bei Husten und Schnupfen und sorgt ebenso dafür, dass sich Schleim aus den oberen Atemwegen schneller lösen kann. Ein einfacheres Hausmittel gibt es nicht.

Mit der Zeit gewöhnt man sich an das hierzulande eher ungewöhnliche Getränk. Wem der Geschmack von erwärmten Wasser gar nicht gefällt, der kann es mit einer Scheibe Zitrone in Bio-Qualität verfeinern. So erhält das Getränk ein säuerliches Aroma und zusätzlich Vitamin C. Ausserdem soll das Wasser durch die Zitrusfrucht sogar entzündungshemmend wirken.

Alternativ können auch ein Blatt frische Minze oder Teeblüten in das Wasser gegeben werden – aber erst, nachdem dieses nicht mehr kochend heiss ist. So werden nur ein wenig Geschmack und vor allem kaum Bitterstoffe an die Flüssigkeit abgegeben, was das Wasser auf leeren Magen am Morgen bekömmlicher als viele aufgebrühte Tees macht.

