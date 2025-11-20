DE
FR
Abonnieren

Gesund durch den Herbst
Welche Detox-Tees helfen beim Entschlacken?

Im Herbst beginnt die Zeit der Heissgetränke. Eingekuschelt in warme Decken gibt es kaum etwas Gemütlicheres, als bei kaltem Wetter einen Tee zu trinken. Wer seinem Körper dabei etwas Gutes tun möchte, kann Detox-Sorten wählen, die beim Entschlacken helfen.
Publiziert: 10:45 Uhr
|
Aktualisiert: 10:49 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/10
Tees wärmen einen nicht nur auf und versorgen den Körper mit Flüssigkeit, bestimmte Sorten können zudem entschlackend wirken und helfen, den Säuren-Base-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Foto: Getty Images/Science Photo Library RF
Sonja Zaleski-Körner

Gerade in den kalten Jahreszeiten macht es Sinn, sich zu entschlacken, den Säuren-Base-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dadurch letztendlich auch das Immunsystem zu stärken. So bleibt man im Idealfall bei schlechtem Wetter fit.

Eine einfache und angenehme Methode, um eine Detox-Kur vorzunehmen, sind Tees. Die Heissgetränke sind im Herbst und Winter besonders beliebt. Es gibt sowohl fertige Mischungen, als auch selbst zusammengestellte Sorten, die die Verdauung anregen und das Ausscheiden von Giftstoffen unterstützen. 

Tees und Inhaltsstoffe, die entschlacken

In vielen Detox-Tees finden sich eine oder mehrere der folgenden Zutaten, die auf unterschiedliche Weise beim Entschlacken helfen können und auch aufgekocht gut wirken:

  • Ingwer: fördert die Verdauung
  • Grüner Tee: schützt durch Antioxidantien vor freien Radikalen
  • Brennnessel: regt den Stoffwechsel an
  • Mate: entwässert und regt den Stoffwechsel an
  • Zitronengras: die enthaltenen Senföle wirken antioxidativ
  • Melisse: beruhigt Magen und Darm
  • Pfefferminze: beruhigt Magen und Darm
  • Kurkuma: wirkt hungerstillend und fördert die Verdauung

Dosierung beachten

Mindestens zwei Liter soll man täglich während der Entschlackung trinken, da die Flüssigkeit hilft, den Körper von Säuren und Giftstoffen zu befreien. Je nach Detox-Tee sollte man unterschiedliche Mengen davon pro Tag zu sich nehmen. Es gilt, die Empfehlungen der Hersteller zu beachten. Manche Tees kann man in grösseren Mengen trinken, bei anderen wird nur einmal am Tag eine Tasse empfohlen. Um dennoch genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, eignet sich am besten stilles Wasser mit Zitrone, was ebenfalls entgiftend wirken soll. 

Mehr zum Thema Gesundheit
12 Hausmittel gegen Erkältungsbeschwerden
Heilpflanzen aus der Natur
12 Hausmittel gegen Erkältungsbeschwerden
Darum ist Nahrungsverzicht wichtig
Frühlingsputz für den Körper
Darum ist Nahrungsverzicht wichtig
Diese heissbegehrte Suppe ist ein Gesundheitsrisiko
Gefahr im Kochtopf
Diese heissbegehrte Suppe ist ein Gesundheitsrisiko
Schluss mit dem Detox-Mythos!
Schluss mit dem Detox-Mythos!
«Saftkuren reduzieren die Leistungsfähigkeit»
Eine Frau die Halsschmerzen hat.
Mit Video
Natürliche Helfer
Fünf Hausmittel gegen Halsschmerzen
So gesund sind Kräuter aus dem eigenen Garten
Grüne Wundermittel
So gesund sind Kräuter aus dem eigenen Garten

Bei Detox-Tees, die man verteilt über den ganzen Tag trinken darf, ist es praktisch, sich direkt am Morgen eine ganze Kanne aufzubrühen. So sieht man genau, wie viel man bereits getrunken hat und man muss ihn nicht immer wieder neu aufkochen. Am besten nimmt man den Tee noch warm zu sich. 

Rezept für einen Detox-Tee

Wer sich einen Detox-Tee selber machen möchte, braucht dafür folgendes:

Zutaten

  • 1 TL Brennnessel-Tee (am besten in Bio-Qualität)
  • 1 TL Grüner Tee (am besten in Bio-Qualität)
  • 2 TL frische Pfefferminze
  • 3 dünne Scheiben Ingwer
  • 1 TL getrocknetes Zitronengras

Zubereitung

  1. Alle Zutaten vermischen und in einem Teesieb in eine grosse Teekanne geben.
  2. Das Ganze mit eineinhalb Litern sehr heissem, nicht mehr ganz kochendem Wasser aufgiessen.
  3. Den Tee für zehn Minuten ziehen lassen und anschliessend das Teesieb mit den Zutaten entfernen.
  4. Am besten warm und schluckweise geniessen.

Dieser Tee kann über den ganzen Tag verteilt getrunken werden. Wer möchte, kann ihn mit Honig süssen, dadurch reduziert sich jedoch die entgiftende Wirkung.

Effektiv Entschlacken

Damit das Entschlacken Wirkung zeigen kann, sollte man auch bei der Ernährung auf wenig säurebildende Speisen achten und dafür vor allem basische Nahrungsmittel verzehren.

Ausserdem ist es wichtig, genügend lang zu schlafen und Stress zu vermeiden. Man sollte zudem jeden Tag für mindestens zwanzig Minuten an der frischen Luft spazieren gehen, denn auch Bewegung ist für den Körper wichtig.

Von Aussen kann ebenfalls bei der Entgiftung nachgeholfen werden: durch spezielle Bäder oder Besuche in der Sauna. Wer sich über einen längeren Zeitraum entgiften oder sogar fasten möchte, sollte dies zuvor mit seinem Hausarzt besprechen.

Eine Frau hält in den Händen eine Tasse mit heissem Tee.
Getty Images
Wie gesund ist Tee wirklich?

Die Kälte setzt uns zu: Thermoskannen und Teetassen sind bereits überall hoch im Kurs. Doch was kann Tee noch ausser aufwärmen und gut schmecken?

Eine Frau hält in den Händen eine Tasse mit heissem Tee.
Getty Images

Die Kälte setzt uns zu: Thermoskannen und Teetassen sind bereits überall hoch im Kurs. Doch was kann Tee noch ausser aufwärmen und gut schmecken?

Zum Artikel
So können Teebeutel wiederverwendet werden

Tee aufgekocht und den Beutel in den Müll geschmissen? Das sollten Sie von nun an nicht mehr tun, denn Sie können Teebeutel wiederverwenden.

Tee aufgekocht und den Beutel in den Müll geschmissen? Das sollten Sie von nun an nicht mehr tun, denn Sie können Teebeutel wiederverwenden.

Hier weiterlesen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen