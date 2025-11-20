Im Herbst beginnt die Zeit der Heissgetränke. Eingekuschelt in warme Decken gibt es kaum etwas Gemütlicheres, als bei kaltem Wetter einen Tee zu trinken. Wer seinem Körper dabei etwas Gutes tun möchte, kann Detox-Sorten wählen, die beim Entschlacken helfen.

1/10 Tees wärmen einen nicht nur auf und versorgen den Körper mit Flüssigkeit, bestimmte Sorten können zudem entschlackend wirken und helfen, den Säuren-Base-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Foto: Getty Images/Science Photo Library RF

Gerade in den kalten Jahreszeiten macht es Sinn, sich zu entschlacken, den Säuren-Base-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dadurch letztendlich auch das Immunsystem zu stärken. So bleibt man im Idealfall bei schlechtem Wetter fit.

Eine einfache und angenehme Methode, um eine Detox-Kur vorzunehmen, sind Tees. Die Heissgetränke sind im Herbst und Winter besonders beliebt. Es gibt sowohl fertige Mischungen, als auch selbst zusammengestellte Sorten, die die Verdauung anregen und das Ausscheiden von Giftstoffen unterstützen.

Tees und Inhaltsstoffe, die entschlacken

In vielen Detox-Tees finden sich eine oder mehrere der folgenden Zutaten, die auf unterschiedliche Weise beim Entschlacken helfen können und auch aufgekocht gut wirken:

Ingwer: fördert die Verdauung

fördert die Verdauung Grüner Tee: schützt durch Antioxidantien vor freien Radikalen

schützt durch Antioxidantien vor freien Radikalen Brennnessel: regt den Stoffwechsel an

regt den Stoffwechsel an Mate: entwässert und regt den Stoffwechsel an

entwässert und regt den Stoffwechsel an Zitronengras: die enthaltenen Senföle wirken antioxidativ

die enthaltenen Senföle wirken antioxidativ Melisse: beruhigt Magen und Darm

beruhigt Magen und Darm Pfefferminze: beruhigt Magen und Darm

beruhigt Magen und Darm Kurkuma: wirkt hungerstillend und fördert die Verdauung

Dosierung beachten

Mindestens zwei Liter soll man täglich während der Entschlackung trinken, da die Flüssigkeit hilft, den Körper von Säuren und Giftstoffen zu befreien. Je nach Detox-Tee sollte man unterschiedliche Mengen davon pro Tag zu sich nehmen. Es gilt, die Empfehlungen der Hersteller zu beachten. Manche Tees kann man in grösseren Mengen trinken, bei anderen wird nur einmal am Tag eine Tasse empfohlen. Um dennoch genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, eignet sich am besten stilles Wasser mit Zitrone, was ebenfalls entgiftend wirken soll.

Bei Detox-Tees, die man verteilt über den ganzen Tag trinken darf, ist es praktisch, sich direkt am Morgen eine ganze Kanne aufzubrühen. So sieht man genau, wie viel man bereits getrunken hat und man muss ihn nicht immer wieder neu aufkochen. Am besten nimmt man den Tee noch warm zu sich.

Rezept für einen Detox-Tee

Wer sich einen Detox-Tee selber machen möchte, braucht dafür folgendes:

Zutaten

1 TL Brennnessel-Tee (am besten in Bio-Qualität)

1 TL Grüner Tee (am besten in Bio-Qualität)

2 TL frische Pfefferminze

3 dünne Scheiben Ingwer

1 TL getrocknetes Zitronengras

Zubereitung

Alle Zutaten vermischen und in einem Teesieb in eine grosse Teekanne geben. Das Ganze mit eineinhalb Litern sehr heissem, nicht mehr ganz kochendem Wasser aufgiessen. Den Tee für zehn Minuten ziehen lassen und anschliessend das Teesieb mit den Zutaten entfernen. Am besten warm und schluckweise geniessen.

Dieser Tee kann über den ganzen Tag verteilt getrunken werden. Wer möchte, kann ihn mit Honig süssen, dadurch reduziert sich jedoch die entgiftende Wirkung.

Effektiv Entschlacken

Damit das Entschlacken Wirkung zeigen kann, sollte man auch bei der Ernährung auf wenig säurebildende Speisen achten und dafür vor allem basische Nahrungsmittel verzehren.

Ausserdem ist es wichtig, genügend lang zu schlafen und Stress zu vermeiden. Man sollte zudem jeden Tag für mindestens zwanzig Minuten an der frischen Luft spazieren gehen, denn auch Bewegung ist für den Körper wichtig.

Von Aussen kann ebenfalls bei der Entgiftung nachgeholfen werden: durch spezielle Bäder oder Besuche in der Sauna. Wer sich über einen längeren Zeitraum entgiften oder sogar fasten möchte, sollte dies zuvor mit seinem Hausarzt besprechen.

