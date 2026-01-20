Wie Schlaf uns dabei hilft, gesund und einfach abzunehmen und welche natürlichen Drinks die Kalorienverbrennung positiv begünstigen.

Mit diesen Drinks nimmst du im Schlaf ab

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Schlank im Schlaf

Während wir träumen, finden in unserem Körper wichtige Prozesse statt. Im Schlaf verbrennen wir Fett, zudem bauen wir das Stresshormon Cortisol ab, das für einige negative Folgen in unserem Körper verantwortlich ist.

Zu wenig Schlaf kann dazu führen, dass unser Körper eher zu unserer Muskelmasse greift, um Energie daraus zu schöpfen, anstatt an die Fettreserven zu gehen.

Und solange wir schlafen, haben wir keinen Hunger! Das Hormon Leptin wird während der Schlafphase ausgeschüttet, was uns dabei hilft, nicht alle vier Stunden aufzustehen, um etwas essen zu müssen.

Gute-Nacht-Drinks, um die Fettverbrennung anzukurbeln

Die Natur liefert einige Mittelchen, die man vor dem Zubettgehen trinken kann, um die Fettverbrennung im Schlaf zu begünstigen.

1 Kamillentee

Er hilft uns, leichter in den Schlaf zu finden und ruhiger zu schlafen. Dies unterstützt die Fettverbrennung. Gleichzeitig wirkt sich Kamillentee positiv auf den Blutzuckerspiegel aus, sodass Heisshungerattacken vorgebeugt werden.

2 Kefir

Die im Sauermilchprodukt Kefir enthaltenen Bakterien helfen unserem Darm bei der Verdauung. Zudem unterstützt der hohe Kalziumgehalt die Fettverbrennung.

3 Milch

Wenn man als Kind nicht einschlafen konnte, haben Mama oder Papa uns noch eine warme Milch mit Honig gemacht. Danach schliefen wir gut ein. Das liegt daran, dass in Milch die Aminosäure Tryptophan steckt. Diese wiegt uns quasi in den Schlaf und senkt gleichzeitig das Stresshormon Cortisol, was die Fettverbrennung begünstigt.

4 Sojamilch

Für die Veganer unter uns ist Sojamilch die perfekte Alternative zu Milch und Kefir. Dieser Protein-Shake enthält wie Milch die Aminosäure Tryptophan, was die Bildung des Schlafhormons Melatonin anregt und die Verdauung in Gang setzt.

5 Ingwertee mit Zitrone

Ingwer und Zitrone – eine scharfe und saure Mischung. Da kommt man doch gleich ins Schwitzen. Diese von innen heraus wärmende Mischung kurbelt den Stoffwechsel an, sodass es dem Fett ans Fett geht.

6 Fencheltee

Er lindert nicht nur Magenkrämpfe und Blähungen, die Inhaltsstoffe des Fenchels sorgen auch für eine gute Verdauung. Ausserdem verhindert Fenchel, dass sich überschüssiges Wasser im Körper einlagert, sodass er ein perfekter Abnehmhelfer ist.

7 Traubensaft

Wer es ganz süss mag, für den ist Traubensaft der perfekte Gute-Nacht-Drink. Natürlich sollte der Saft aus 100 Prozent Frucht bestehen und keine Zuckerzusätze enthalten. Der in roten Trauben enthaltene Wirkstoff Resveratrol hilft, unnötige Kalorien zu verbrennen und ist somit der perfekte Begleiter, wenn es ums Abnehmen geht.

