Jetzt, wo (hoffentlich) bald der Frühling naht, wollen wir unserem Körper nach allen Wintersünden etwas Gutes tun. Detox ist hier das Stichwort. Damit diese gesunde Kur aber auch gelingt, solltet ihr ein paar Dinge beachten.

Detox: Tipps für Ernährung und Entgiftung des Körpers

Grüntee erhöht Entgiftungsenzym-Aktivität um bis zu 80 Prozent

Grüntee erhöht Entgiftungsenzym-Aktivität um bis zu 80 Prozent

Körper verliert nachts rund 0,5 Liter Wasser – ausreichend trinken ist wichtig

Schweizer Illustrierte

Die Winterzeit hat kulinarisch einfach ihren eigenen Zauber. Überall duftet es nach Glühwein, Guetzli und Braten, und auch die tägliche Bewegung wird bei den draussen herrschenden Minusgraden oft vernachlässigt.

Wenn jedoch die ersten warmen Tage in Sicht sind, wollen viele von uns wieder bewusster essen und ihrem Körper einen neuen Glow verpassen. Detox ist dabei längst nicht mehr nur ein Hollywood-Begriff – doch wie funktioniert das eigentlich?

Hier kommen sieben einfache Tipps, die euch beim Detox unterstützen können.

1 Genügend Wasser trinken

Beim Detoxen geht es darum, die Schadstoffe aus dem Körper zu spülen. Deshalb ist die Aufnahme von genügend Flüssigkeit essentiell beim Detoxen. Zudem verwechselt unser Körper oft Hunger und Durst. Mit einem Glas Wasser vor jeder Mahlzeit senkt ihr das Hungergefühl und spült die Giftstoffe besser heraus. Über Nacht verliert unser Körper etwa einen halben Liter Wasser. Deshalb beginnt ihr euren Detoxtag idealerweise mit einem grossen Glas warmem Wasser. Dadurch stockt ihr direkt eure Flüssigkeitsreserven wieder auf und könnt über den Harn deutlich mehr Schadstoffe ausscheiden.

2 Reichlich Obst und Gemüse essen

Ohne reichlich Obst und Gemüse geht es nicht. Sie sind nämlich die Basis jeder Detoxkur. Und das aus einem einfachen Grund: Früchte und Gemüse bestehen hauptsächlich aus Wasser, was die Schadstoffe schneller aus dem Körper spült. Ausserdem besitzen sie reichlich Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die euer Körper braucht, um optimal zu funktionieren. Im besten Fall greift ihr zu regionalen Bio-Produkten, die ohne Pestizide und künstliche Zusatzstoffe auskommen. Je naturbelassener die Lebensmittel sind, desto besser reinigen sie auch von innen.

3 Grüntee als Detox-Booster

Flüssigkeit ist das A und O beim Detoxen – so viel ist klar. Was das Ganze aber noch toppt? Grüntee! Zahlreiche Studien belegen, dass Grüntee mit dem enthaltenen Gerbstoff Catechin den Körper beim Entgiften unterstützt. Zudem soll die Aktivität der Entgiftungsenzyme nach dem Verzehr um bis zu 80 Prozent zunehmen.

4 Setzt auf Smoothies

Festes Gemüse ist gut, flüssiges Gemüse ist besser! Nehmt euren täglichen Bedarf auch in Form von Smoothies zu euch. Durch den gepressten Saft können deutlich grössere Gemüseportionen und Nährstoffe aufgenommen werden als beim Kauen von festem Gemüse. Gerade der grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, das in Spinat oder Grünkohl enthalten ist, kann vom Körper so besser aufgenommen werden. Dieses wirkt blutreinigend und trägt dazu bei, dass unser Körper Blut einfacher und schneller bilden kann.

5 Verzicht von Weizen, Alkohol und Zucker

Was auch generell als ungesund gilt, ist beim Detoxen erst recht ein Tabu. Produkte wie Weissmehl, Zucker, Alkohol oder Koffein solltet ihr deshalb ganz von der Liste streichen. Diese Lebensmittel enthalten Stoffe, die den Reinigungsprozess behindern.

6 Schlaft genug

Während eurer Detoxkur ist der Schlaf euer engster Verbündeter. Während ihr euch in der Nacht vom Tag erholt, hilft er euch, Schadstoffe besonders intensiv auszuscheiden. Damit dieser Prozess optimal funktionieren kann, solltet ihr zwischen dem Abendessen und dem Frühstück für etwa zehn Stunden Schlaf und eine essensfreie Zeit sorgen.

7 Bewegt euch

Couch-Potatoes aufgepasst und die Chipstüte weggelegt. Damit euer Stoffwechsel nämlich so richtig in Schwung kommt, solltet ihr euch während der Detoxkur genügend bewegen. Selbst ein 20-minütiges Workout kann hier schon ne Menge bewirken. Baut zudem kleine Bewegungseinheiten in euren Alltag ein: Nehmt statt dem Lift die Treppe oder steigt beim Busfahren eine Station vorher aus und lauft den Rest.

Einfach mal ausprobieren

Detox muss nicht kompliziert sein, sondern vor allem realistisch und nachhaltig. Wenn ihr genug trinkt, bewusst esst, auf Zucker, Alkohol und Weizen verzichtet und eurem Körper mit Schlaf und Bewegung etwas Gutes tut, könnt ihr ihn nach den Wintermonaten sanft entlasten. Wichtig ist: Es geht nicht um strenge Regeln, sondern darum, wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu kommen – so, dass ihr euch leichter, fitter und einfach wieder wohler fühlt.