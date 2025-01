Wer zu spät aufhört, den bestraft die Leber

Zuerst beflügelt er die Laune, macht fröhlich, mindert Hemmungen. Dann irgendwann kann die Wirkung kippen: Es folgen Müdigkeit, Benommenheit, gestörte Motorik und am Ende gar Kopfweh bis zum Erbrechen.

Alkohol hat zwei Gesichter, ein gutes und ein schlechtes – alles eine Sache des Masses. Was passiert in unserem Körper, wenn wir uns einen Schluck Bier genehmigen? In Magen und Dünndarm wird der Alkohol resorbiert, das heisst, er tritt in den Blutkreislauf über. Die Leber hat die Aufgabe, den Stoff über Urin, Atem und Schweiss wieder auszuscheiden. Via Blutbahn macht Alkohol auch einen Abstecher ins Gehirn. Die zwei Glückshormone Dopamin und Endorphin werden ausgeschüttet – Freude herrscht.

Ab hier wirds gefährlich: Wer jetzt nicht aufhört, überfordert seine Leber und den geordneten Abbau des Alkohols, auch Lebergift genannt. Dieser dockt im Gehirn an bestimmte Rezeptoren des zentralen Nervensystems an. Die Folgen: gehemmte Bewegungsabläufe, gestörter Blutkreislauf und Auswirkungen auf Magen, Kopf und Allgemeinbefinden. Das Glück kippt ins Elend.