Die Temperaturen sind angenehm, aber die UV-Strahlen bereits sehr hoch. Im Frühling unterschätzen viele die Intensität der Sonne. Deshalb räumen wir mit den gefährlichsten Sonnenschutz-Mythen auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Frühlingssonne hat bereits eine hohe Intensität

In der Schweiz gibt es jährlich 3300 Fälle von schwarzem Hautkrebs

Hut, Kleidung und Sonnencreme: Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig

Jana Giger Redaktorin Service

Endlich wieder draussen essen, auf dem Balkon sünnele oder mit Freunden am See einen Apéro trinken. Das schöne Frühlingswetter zieht die Menschen ins Freie. Das Tückische an dieser Jahreszeit ist, dass sich die Sonnenstrahlen noch nicht so heiss anfühlen, obwohl sie bereits eine hohe Intensität haben.

Wer die Sonnencreme im Badezimmerschrank links liegenlässt, macht einen fatalen Fehler und schadet seiner Haut. Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern mit den meisten Hautkrebsfällen – unter anderem wegen der Reisefreudigkeit, die viele in sonnige Länder zieht. Jährlich erkranken hierzulande 3300 Menschen an schwarzem Hautkrebs und über 25’000 an weissem Hautkrebs.

Richtig schützen: Kennst du die Fakten?

Fachpersonen empfehlen, sich mit einem Hut und langer Kleidung zu schützen. Zudem ist Sonnencreme in den warmen Monaten unverzichtbar. Die korrekte Anwendung ist aber gar nicht so simpel. Mach das Quiz und erfahre, wie gut du die Fakten rund um UV-Strahlung und Sonnenschutz kennst, was es mit der Shotglas-Regel auf sich hat und wie wirksam moderne Sonnencremes sind.

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Quellen: Krebsliga Schweiz, Hautärztin Interview, Blick-Artikel, Krebsinformationsdienst