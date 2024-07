Jährlich erkranken in der Schweiz 3100 Menschen an schwarzem Hautkrebs. Worauf kommt es bei Sonnencreme an und wann ist ein Muttermal verdächtig? Dermatologe Robert Dahmen beantwortet vier wichtige Fragen.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Wer sich eincremt, kann Schäden durch UV-Strahlen, die oft erst später im Leben sichtbar werden, verhindern.

Jana Giger Redaktorin Service

Wenn die Sonne für einmal den ganzen Tag scheint, geniessen viele das schöne Wetter. Dabei ist es entscheidend, die Haut zu schützen. Laut der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie gilt die Schweiz als Hochrisikoland für Hautkrebs. Die Anzahl Neuerkrankungen hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt.

Gemäss Fachpersonen liegt das unter anderem an der hohen UV-Strahlung in den Bergen und an der Reisefreudigkeit, die Schweizerinnen und Schweizer in sonnige Länder zieht.

Am Wasser und in sehr sonnigen Ländern ist die Gefahr durch UV-Strahlen besonders hoch.

Zahlen der Krebsliga zeigen, dass hierzulande jährlich 20'000 bis 25'000 neue Fälle von weissem Hautkrebs diagnostiziert werden und 3100 Menschen an schwarzem Hautkrebs erkranken – von Fachpersonen «malignem Melanom» genannt. Dermatologe Robert Dahmen (35) von den Dermanence Hautpraxen in Zürich sagt: «Ein Melanom ist die bösartigste Hautkrebs-Erkrankung, weil es sich schnell auf die Lymphknoten und andere Organe ausbreiten kann.»