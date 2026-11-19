Olivenöl im Kaffee oder über der Glace ist im Trend, doch der Nutzen liegt anderswo: Es kann laut Studien Herzrisiken senken. Entscheidend sind Qualität, Hitze und Mass.

So viel Olivenöl am Tag ist wirklich gesund

So viel Olivenöl am Tag ist wirklich gesund

Darum gehts Natives Olivenöl extra kann LDL-Cholesterin senken und das Herz-Kreislauf-Risiko verringern

Oleocanthal und Ölsäure wirken entzündungshemmend, Studien zeigen ein tieferes Sterberisiko

Extra vergine ist erste Wahl, empfohlen sind täglich höchstens vier Esslöffel, Braten ist möglich

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Olivenöl gilt als flüssiges Gold der mediterranen Küche. Es schützt das Herz, bekämpft Entzündungen und verlängert sogar das Leben. Kein Wunder, landet der Klassiker mittlerweile sogar im Kaffee oder auf der Glace. Doch was steckt hinter dem Hype? Ernährungsexperten klären auf, wie viel Öl pro Tag gesund ist – und welches Produkt in den Einkaufswagen gehört.

Gut fürs Herz

Dass Olivenöl gesund ist, ist längst mehr als ein Trend. Besonders gut untersucht ist seine Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Die enthaltenen einfach ungesättigten Fettsäuren helfen dabei, den schädlichen LDL-Cholesterinspiegel zu senken.

Eine grosse spanische Studie mit rund 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt: Wer sich mediterran ernährt und täglich reichlich natives Olivenöl extra konsumiert, hat ein um 31 Prozent tieferes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder einen herzbedingten Tod als Personen, die vor allem ihren Fettkonsum reduzieren.

Entzündungshemmer aus der Flasche

Olivenöl kann noch mehr. Es enthält den Pflanzenstoff Oleocanthal, der im Körper entzündungshemmend wirkt. Forscher vergleichen diesen Effekt teilweise mit der Wirkung des Schmerzmittels Ibuprofen. Auch die enthaltene Ölsäure hemmt Entzündungen. Hochwertiges Olivenöl ist damit ein echter Gewinn für deinen Speiseplan.

Verlängert es das Leben?

Spannend sind auch die Resultate einer Langzeitstudie der Harvard-Universität. Forscher beobachteten über Jahre die Ernährungsgewohnheiten von Zehntausenden Menschen. Das Ergebnis: Wer täglich mehr als einen halben Esslöffel Olivenöl isst, hat ein tieferes Risiko für einen vorzeitigen Tod als Personen, die kaum oder gar kein Olivenöl verwenden.

Auch bei Herz- und Hirnerkrankungen zeigten sich positive Effekte. Das heisst aber nicht, dass Olivenöl allein vor Krankheiten schützt oder ein langes Leben garantiert.

Welches Öl ist das beste?

Nicht jedes Olivenöl ist gleich wertvoll. Am besten greifst du zur Variante «Extra vergine». Dieses Öl wird mechanisch und bei tiefen Temperaturen gewonnen. So bleiben besonders viele gesunde Pflanzenstoffe erhalten. Übrigens: Das teuerste Öl ist nicht automatisch das gesündeste. Auch günstige Extra-vergine-Produkte sind oft eine gute Wahl.

Wie viel darf es täglich sein?

Mehr ist nicht automatisch besser. Ernährungsexperten empfehlen maximal rund vier Esslöffel pro Tag. Wichtig: Olivenöl ist ein Fett und hat entsprechend viele Kalorien. Wer auf sein Gewicht achten muss, sollte auch beim gesunden Öl Mass halten.

Darf man mit Olivenöl braten?

Ein verbreiteter Irrtum lautet, dass Olivenöl beim Erhitzen grundsätzlich ungesund wird. Das stimmt so nicht. Du kannst natives Olivenöl durchaus zum Kochen und Braten verwenden.

Allerdings gehen bei grosser Hitze wertvolle Inhaltsstoffe verloren. Beginnt das Öl zu rauchen, entstehen zudem unerwünschte Stoffe. Für Salatsaucen und kalte Gerichte empfiehlt sich deshalb hochwertiges Extra vergine. Wenn ein neutraler Geschmack gefragt ist, bietet sich Rapsöl als gute Alternative an – es enthält ebenfalls viele ungesättigte Fettsäuren und ist hitzestabil. Sonnenblumenöl liefert wiederum Vitamin E, während du Kokosöl wegen der vielen gesättigten Fettsäuren nur sparsam einsetzen solltest.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.