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Mit klassischem Sonnenblumenöl scharf anzubraten, ist eine schlechte Idee. Entgegen der verbreiteten Annahme braucht es dazu nicht erst qualmendes Fett, damit schädliche Stoffe entstehen. Bereits ab etwa 170 Grad – einer typischen Temperatur in der Bratpfanne – wird es kritisch.

Das passiert beim Erhitzen

Kalt hat Sonnenblumenöl viele Vorteile. In der heissen Pfanne wird die klassische Variante jedoch zum Problem: Sie besteht zu einem grossen Teil aus empfindlichen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bei grosser Hitze beginnen diese zu oxidieren und zerfallen. Das Öl verliert seine positiven Eigenschaften und bildet gesundheitsschädliche Abbauprodukte.

Ein tückisches Detail: Raffiniertes Sonnenblumenöl hat zwar einen hohen Rauchpunkt und fängt erst spät an zu qualmen – die schädlichen Prozesse laufen im Inneren aber schon vorher unbemerkt ab. Kaltgepresstes Sonnenblumenöl wiederum hat ohnehin einen niedrigen Rauchpunkt und gehört gar nicht in die Pfanne.

Laut Forschern der De Montfort University in Grossbritannien kann das Öl bei starkem Erhitzen krebserregende Aldehyde freisetzen. Wird klassisches Sonnenblumenöl über längere Zeit bei hohen Temperaturen verwendet – etwa beim Frittieren –, können die täglichen Richtwerte für diese Stoffe um ein Vielfaches überschritten werden.

Diese Öle eignen sich zum Braten

Für die Bratpfanne eignen sich raffinierte Öle mit vielen einfach ungesättigten und wenigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sie vertragen Hitze deutlich besser. Gute Alternativen für hohe Temperaturen sind:

Rapsöl

Olivenöl (nicht extra vergine)

Spezielle, hocherhitzbare Varianten von Sonnenblumenöl

Wer auf klassisches Sonnenblumenöl nicht verzichten möchte, kann es mit Rapsöl mischen – der Anteil von Sonnenblumenöl sollte dabei aber 30 Prozent nicht überschreiten. Am besten nutzt du das schmackhafte Öl kalt für Salate, Saucen und Dips oder als pflegendes Mittel für die Haare.

Grundsätzlich gilt: Braten ist nicht die gesündeste Zubereitungsart. Verwende Bratfett am besten nur für kurzes Anbraten und nutze es kein zweites Mal.

Hände weg beim Braten

Folgende Öle haben ebenfalls viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren und gehören nicht in die heisse Pfanne:

Sojaöl

Maisöl

Traubenkernöl

Kürbiskernöl

Sesamöl

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.