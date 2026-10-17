Eine internationale Studie zeigt: Nicht nur was wir essen, sondern auch wann, beeinflusst die Leber. Unregelmässige Mahlzeiten und Snacks können ihren Rhythmus stören. Feste Essenszeiten und längere Pausen scheinen sie dagegen zu entlasten. Weitere Tipps im Video.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Aktualisiert: 25.09.2026 um 13:33 Uhr
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