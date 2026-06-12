Schlafmangel oder zu viel Schlaf beschleunigen laut einer Studie die Alterung von Organen wie Herz und Hirn. Forscher erklären: Die richtige Schlafdauer ist entscheidend für Gesundheit und Lebensqualität.

Wenn zu viel oder zu wenig Schlaf Alterungsprozesse im Körper beschleunigen

Wenn zu viel oder zu wenig Schlaf Alterungsprozesse im Körper beschleunigen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zu wenig oder zu viel Schlaf könnte Alterung beschleunigen, Studie zeigt U-Muster

Organe wie Gehirn, Herz, Lungen und Haut besonders betroffen durch Schlafdauer

6–8 Stunden Schlaf optimal, kürzer oder länger erhöht Krankheitsrisiken erheblich

Gina Grace Zurbrügg

Wer regelmässig weniger als sechs oder mehr als acht Stunden schläft, sollte genauer hinschauen. Eine grosse Studie der Columbia University zeigt: Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf könnten mit einer schnelleren biologischen Alterung deines Körpers verbunden sein. Besonders betroffen sind Gehirn, Herz und Lungen. Für die Analyse setzten die Forscher unter der Leitung von Yunhao Wen sogenannte biologische Alterungsuhren ein. Diese Methoden zeigen nicht das Alter im Pass, sondern wie alt der Körper tatsächlich ist. Dafür wurden unter anderem Gehirnscans ausgewertet und mithilfe von künstlicher Intelligenz Muster erkannt, die auf Alterungsprozesse hinweisen.

Die Beziehung zwischen Schlaf und biologischem Alter verläuft U-förmig. Am besten schneiden Menschen ab, die rund sechs bis acht Stunden pro Nacht schlafen. Wer deutlich darunter oder darüber liegt, zeigt häufiger Anzeichen einer beschleunigten Alterung verschiedener Organe.

Mehr als nur Müdigkeit

Die Auswirkungen beschränken sich nicht auf das Gehirn. Auch Herz, Lungen, Leber und Haut scheinen stärker betroffen zu sein. Gleichzeitig steigt das Risiko für Depressionen, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders deutlich wird der Effekt bei zu wenig Schlaf: Wer regelmässig unter sechs Stunden schläft, leidet häufiger unter psychischen Belastungen wie Depressionen oder Angstzuständen. Auch körperliche Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Übergewicht sowie Atemwegs- und Verdauungsprobleme treten vermehrt auf. Doch auch zu viel Schlaf ist kein Freipass für die Gesundheit. In manchen Fällen kann er ein Hinweis auf bestehende Probleme sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schlaf als unterschätzter Gesundheitsfaktor

Studienleiter Yunhao Wen betont in einer Medienmitteilung der Columbia University die zentrale Rolle von Schlaf für den Körper. Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf seien mit einer veränderten biologischen Alterung nahezu aller Organe verbunden. Das unterstreiche, wie wichtig erholsame Nächte für Stoffwechsel, Immunsystem und Gesundheit seien.

Trotz der deutlichen Muster bleibt eine wichtige Einschränkung: Die Studie zeigt Zusammenhänge, beweist aber noch keine direkten Ursachen. Zudem basieren viele Angaben auf Selbstauskünften der Teilnehmer. Es braucht weitere Studien, die nachweisen, ob schlechter Schlaf den Alterungsprozess wirklich antreibt oder ob gesundheitliche Probleme sowohl den Schlaf als auch den Körper beeinflussen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf zena.blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.