Wer abnehmen will, muss nicht zwingend um sechs Uhr morgens ins Fitnessstudio. Experten zufolge können bereits kleine Veränderungen in der ersten Stunde nach dem Aufstehen helfen, Heisshunger zu bremsen und gesündere Gewohnheiten zu fördern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten empfehlen einfache Morgenroutinen, die Abnehmen ohne Fitnessstudio unterstützen können

Ein Glas Wasser morgens stabilisiert den Flüssigkeitshaushalt nach der Nacht

Studien: Eiweissreiches Frühstück reduziert Heisshungerattacken effektiv über den Tag

Blick Lifestyle

Schon die erste Stunde nach dem Aufstehen kann beeinflussen, wie hungrig du dich fühlst, wie viel Energie du hast und welche Entscheidungen du im Laufe des Tages triffst. Experten empfehlen deshalb einige einfache Morgengewohnheiten, die das Abnehmen unterstützen können – ganz ohne Fitnessstudio um sechs Uhr morgens.

Warum die erste Stunde des Tages wichtig ist

Viele Menschen starten mit Kaffee, Handy und Hektik in den Tag. Doch genau diese Gewohnheiten können dazu führen, dass wir uns müde fühlen, häufiger zu Snacks greifen und weniger bewusst essen.

Wer morgens auf ausreichend Flüssigkeit, Bewegung und ein ausgewogenes Frühstück setzt, schafft bessere Voraussetzungen für einen stabilen Blutzucker und langanhaltende Sättigung.

1 Trinke zuerst ein Glas Wasser

Nach der Nacht ist der Körper leicht dehydriert. Ein grosses Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen hilft, den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Viele Ernährungsexperten empfehlen deshalb, den ersten Kaffee nicht sofort nach dem Aufwachen zu trinken, sondern zunächst Wasser zu sich zu nehmen.

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2 Frühstücke eiweissreich

Ein süsses Gipfeli oder gezuckerte Frühstücksflocken liefern zwar schnell Energie, machen aber oft nicht lange satt. Deutlich günstiger für die Sättigung sind proteinreiche Lebensmittel wie:

Eier

Naturjoghurt

Skyr

Hüttenkäse

Nüsse

Samen

Studien zeigen, dass eiweissreiche Mahlzeiten Heisshungerattacken im Laufe des Tages reduzieren können.

3 Hol dir Tageslicht

Natürliches Morgenlicht hilft dem Körper, den Tag-Nacht-Rhythmus zu regulieren. Schon wenige Minuten auf dem Balkon, beim offenen Fenster oder während eines kurzen Spaziergangs können dazu beitragen, schneller wach zu werden und den biologischen Rhythmus zu stabilisieren.

4 Bewege dich kurz

Es muss kein schweisstreibendes Workout sein. Bereits fünf bis zehn Minuten Bewegung am Morgen – etwa Dehnen, Yoga oder ein kurzer Spaziergang – bringen den Kreislauf in Schwung und helfen vielen Menschen, aktiver in den Tag zu starten.

5 Lass das Handy noch liegen

Wer direkt nach dem Aufwachen E-Mails, Nachrichten oder Social Media checkt, startet oft mit Stress in den Tag. Psychologen empfehlen deshalb, das Smartphone nicht zur ersten Beschäftigung des Tages zu machen. Stattdessen lohnt es sich, zunächst zu frühstücken, sich zu bewegen oder den Tag in Ruhe zu planen.

6 Ein kurzer Kältereiz kann beleben

Manche Menschen schwören darauf, die Dusche mit kaltem Wasser zu beenden. Zwar ist kaltes Duschen kein Wundermittel fürs Abnehmen, viele berichten jedoch von einem wacheren Gefühl und mehr Energie am Morgen.

Kleine Gewohnheiten machen oft den Unterschied

Keine einzelne Morgenroutine sorgt automatisch für Gewichtsverlust. Entscheidend bleiben langfristig Ernährung, Bewegung, Schlaf und die gesamte Energiebilanz. Dennoch können kleine Gewohnheiten am Morgen helfen, gesündere Entscheidungen zu treffen – und genau diese summieren sich über Wochen und Monate.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.