Auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken schauen Schweizerinnen und Schweizer auch auf Ricardo vorbei. Der Online-Marktplatz hat jetzt verraten, was in diesem Jahr als Secondhand-Präsent besonders gefragt war.

Darum gehts Schweizer geben 2025 mehr für Weihnachtsgeschenke aus, Secondhand-Nachfrage bleibt hoch

Lego ist der beliebteste Suchbegriff auf Ricardo, gefolgt von Tisch und iPhone

Marian Nadler Redaktor News

Die Schweizer Bevölkerung zeigt sich zum Jahresende 2025 konsumfreudig. Gemäss aktueller Studie des Dachverbands der Schweizer Detailhandelsbranche Swiss Retail Federation werden dieses Jahr pro Kopf durchschnittlich 341 Franken für Weihnachtsgeschenke ausgegeben – ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Dabei zeigt sich auf dem Online-Marktplatz Ricardo, dass steigende Budgets nicht zwangsläufig zu mehr Neuware führen, denn die Nachfrage nach Secondhand ist auch bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke unverändert hoch.

Das schreibt das Kleinanzeigenportal in einer Medienmitteilung. Rund 70 Prozent der in den vergangenen Wochen – also zur Hochsaison des Weihnachtsgeschäfts – über Ricardo verkauften Artikel waren demnach in gebrauchtem Zustand.

Nach diesem Spielzeug suchte die Schweiz

Ein wichtiger Gradmesser für mögliche Geschenkideen sind auf Ricardo jeweils die Suchbegriffe zwischen Mitte November und Mitte Dezember. Haben sich diese im vergangenen Jahr mit «Dubai Schokolade», «Rolex» und «Sofa» im eher luxuriösen und hochpreisigen Segment bewegt, gibt es zu Weihnachten 2025 einen klaren, bodenständigen Such-Trend. An der Spitze steht dabei der Begriff «Lego», der 2024 noch auf Platz 5 der Suchbegriffe zu finden war. Nach Lego wurde nicht nur gesucht, es wurde auch erfolgreich gekauft. Die Transaktionen in dieser Kategorie wuchsen innerhalb eines Monats um rund 29 Prozent.

Auf Platz 2 der diesjährigen Top-Suchbegriffe kommt der «Tisch», den dritten Platz belegt das Wort «iPhone». Auf dem vierten Platz steht «Cars». Ob es sich dabei um den bekannten Animationsfilm von Disney handelt, um echte Autos oder etwa um Modelle von Reisecars? Auf Platz 5 landete heuer zudem «Pokémon».

Teure Uhren auf Ricardo verkauft

In den vergangenen Wochen gingen auch richtig teure Gegenstände über den virtuellen Tisch, anscheinend vor allem Uhren. So wurde nach Unternehmensangaben eine Patek Philippe Nautilus 5711 für 88'881 Franken verkauft. Auch eine Audemars Piguet Gold Mini für 61'360 Franken und eine Rolex Daytona Yellow Gold Green Dial für 60'701 Franken haben einen neuen Besitzer gefunden.

Ein besonders grosses Wachstum bei Transaktionen verzeichnete Ricardo bei Schlitten (+130 Prozent), bei Skisport- und Dekoartikeln (+37 Prozent respektive +35 Prozent), Mützen (+30 Prozent) und den erwähnten Lego (+29 Prozent). Untersucht wurden Aktivitäten auf Ricardo im Zeitraum vom 15. November bis 15. Dezember.