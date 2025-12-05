Die Wohnung ist voll, die Wunschlisten sind kurz. Was uns wirklich bereichert, sind gemeinsame Erlebnisse, kleine Abenteuer, Genussmomente – Augenblicke, die im Herz bleiben und die Seele wärmen.

Darum gehts Erlebnisse wichtiger als materieller Besitz, Sehnsucht nach echten Begegnungen wächst

Gemeinsame Zeit schenken schafft Nähe, Entspannung und nachhaltige Verbindungen

Fast 40 Prozent der Schweizer bevorzugen Erlebnisse über materielle Geschenke Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laut der Studie «Life at Home in the 21st Century» beherbergt ein europäischer Haushalt rund 10’000 Objekte. Gerade in der Adventszeit, wenn wir über Geschenke nachdenken, wird klar: Es sind nicht die materiellen Dinge, die zählen, sondern das, was wir miteinander teilen.

Das zeigt auch eine aktuelle Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK): Fast 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer finden, dass Erlebnisse und Erfahrungen wichtiger sind als materieller Besitz. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den unter 30-Jährigen – dort sind es sogar über 50 Prozent.

Immer mehr Menschen planen deshalb, zu Weihnachten oder anderen Anlässen gemeinsame Erlebnisse zu verschenken: Konzertbesuche, Restaurantabende, Wellnessanwendungen oder Ausflüge. Dafür eignet sich etwa die Reka-Geschenkkarte ideal: Damit lassen sich über 6000 Erlebnisse buchen.

Denn während materielle Geschenke schnell an Bedeutung verlieren, im Regal verstauben oder auf dem Secondhandmarkt weitergegeben werden, bleiben Erinnerungen lebendig. Noch schöner ist es natürlich, wenn es Schenkende und Beschenkte gemeinsam erleben können.

Reka-Geschenkkarte, Tausende Möglichkeiten Die Reka-Geschenkkarte ist das perfekte Weihnachtsgeschenk und der Schlüssel zu über 6000 Freizeit- und Reiseangeboten in der ganzen Schweiz – von Hotels über Bergbahnen bis zu Restaurants, Museen oder dem öffentlichen Verkehr. Das beliebte Schweizer Ferien- und Freizeitgeld wird zudem in den meisten Reisebüros und an ausgewählten Tankstellen akzeptiert. Reka-Geschenkkarte das ideale Geschenk mit echtem Nutzwert

passend für jede Gelegenheit – ob zum Geburtstag, zur Hochzeit oder einfach als Dankeschön

online bei Reka beziehbar (min. CHF 50.-, max. CHF 250.-)

vor Ort an den Zahlterminals der über 6’000 Akzeptanzstellen einsetzbar sowie auch online in vielen Webshops und Apps

einmalig aufladbar

keine Gebühren

Momente verschenken, die verbinden

Gerade in einer Welt, die sich immer schneller dreht, wächst die Sehnsucht nach echten Begegnungen. Statt Dinge zu verschenken, die bald vergessen sind, schenken immer mehr Menschen Momente, die verbinden. Eine kleine Auszeit zu zweit in den Bergen, ein Tag im Thermalbad, eine Bahnfahrt durch verschneite Landschaften oder ein gemütlicher Abend im Lieblingsrestaurant – all das schafft Nähe, Entspannung und Freude.

Wer gemeinsame Zeit schenkt, schenkt nicht nur Freude, sondern oft auch das, was im Alltag zu kurz kommt: ein offenes Gespräch, gemeinsames Lachen, echte Nähe. Solche Momente machen stark – und verbinden nachhaltig.

Denn das schönste Geschenk ist manchmal kein Gegenstand, sondern das Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein – im eigenen Land, das zu jeder Jahreszeit viele kleine Abenteuer bereithält.